Senzacija u Varšavi! Rad hrvatskog umjetnika prodan za nevjerojatan iznos

Varaždinski umjetnik Nikola Vudrag uspio je nešto o čemu mogu rijetki samo sanjati. Njegova skulptura prodana je za nevjerojatnih 711 000 eura na dobrotvornoj aukciji u Varšavi. Niti jedan hrvatski umjetnik u posljednje vrijeme nije prodao svoju umjetninu za toliki iznos.

Kao jedini inozemni umjetnik, Vadrug je sa svojom skulpturom sudjelovao na aukciji poljskih umjetničkih djela, dizajna i iskustava "Great Emotions" gdje se prikupljaju sredstva za obrazovanje djece u Gani i ukrajinske mladeži. Aukciju je organizirala zaklada Omenaa.

Njegova mrežasta skulptura 'Iron Maiden' početno je bila procijenjena između 8.911 i 17.823 eura, navodi lokalni umjetnički portal Artinfo. No, iznos za koji je na kraju prodana je više puta veći. Nikola Vudrag više detalja o aukciji otkrio je za lokalne medije, navodeći kako ga veseli što će izložbu dijeliti s jednim od njegovim najdražih umjetnika.

- Na toj dobrotvornoj manifestaciji sudjelujem kao jedini međunarodni autor uz brojna poljska imena s jednom zidnom mrežastom skulpturom. Sretan sam što sam dio ove priče a još sam sretniji što dijelim izložbu s jednim od meni najdražih umjetnika novog doba - Igorom Mitorajem - rekao je Nikola Vudrag uoči aukcije, pišu Varaždinske vijesti.

Foto: Privatna arhiva

Umalo postao svećenik

Vudraga se inače, smatra miljenikom kolekcionara, te je više o svojem pristupu umjetnosti rekao za Večernji list 2020. godine.

– U Hrvatskoj umjetnost u općem smislu nije prioritet kućanstva koje preživljava iz mjeseca u mjesec, no to je i stvar standarda, kulture i tradicije. S druge strane, i ja sam spajao kraj s krajem, birao između kruha ili željeza, a danas volim svoj život jer sam tada sa zadnjim novcem odabrao kupiti željezo, a ne kruh. Često se stvaralačka vatra izvrsnih umjetnika ugasi u preživljavanju, to je tužan prizor. Taj put je strogo individualan, neki nemaju prilike a bore se, neki imaju prilike a sami ne žele. Sve je relativno – kazao nam je tada umjetnik.

VEZANI ČLANCI

Njegova 'Željezna djeva' koja je ostvarila veliki uspjeh u Varšavi napravljena je od željeza, koje za umjetnika koji je umalo postao svećenik ima i dublje, obiteljsko značenje.

– Djed me naučio raditi, otac me naučio ne predati se, a ja sam morao sam naučiti živjeti u svijetu između umjetničkog ludila i realnog svijeta. Esencija svega je da je moj djed, varilac iz Florijana Bobića, izjavio sličnu stvar koju je rekao i veliki Joseph Beuys: “Došao si na život iz čina ljubavi, pun života, nemoj ga potratiti, ispucaj sve iz sebe i izađi prazan.” Dao mi je u ruku elektrodu i htio da postanem čarobnjak, naučio me misliti i rješavati tehničke probleme, a nedjelje su bile za opću kulturu i lekcije stare škole. Te 1989., iste godine i isti mjesec kad sam se rodio, on je izašao iz bolnice poslije operacije pluća i živjeli smo svatko svojih novih 18 godina. Umro je od raka pluća kojeg je dobio od isparavanja i trovanja željezom, i tu sam noć odlučio koji ću materijal topiti, variti i brusiti cijeli život sve dok iz te željezne sirovine ne napravim plemenitu umjetničku kovinu. Zato koristim Cor-Ten čelik, jedini kojem korozija koristi kao zaštita od dubinskog propadanja – rekao nam je Vudrag.