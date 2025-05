Napadač koji je pokušao ubiti čuvenog pisca osuđen na 25 godina zatvora

Napadač koji izbo čuvenoga književnika Salmana Rushdieja dok je držao predavanje u New Yorku, 27-godišnji američki državljanin libanonskog podrijetla Hadi Matar osuđen je na 25 godina zatvora. Kazna mu je izrečena za pokušaj ubojstva drugog stupnja, a zaradio je i dodatnih sedam godina, koje će služiti istovremeno, zbog ranjavanja moderatora Henryja Reesea, koji je pokušao zaustaviti napad. Rushdie nije bio na izricanju presude, ali je sudu dostavio svoju izjavu kao žrtva. Okružni tužitelj Jason Schmidt, tražeći maksimalnu kaznu, naglasio je da je Matar "ovo izabrao" te da je "osmislio ovaj napad kako bi nanio najveću moguću štetu, ne samo gospodinu Rushdieju već i zajednici, te 1400 ljudi koji su bili tamo da to gledaju".

Brutalni napad dogodio se 12. kolovoza 2022. godine, kada je Matar izjurio na pozornicu Instituta Chautauqua i Rushdieju zadao nožem najmanje petnaest uboda, ciljajući lice, vrat, trbuh, prsa i desno oko. Književnik je pretrpio izuzetno teške, za život opasne ozljede, izgubio je vid na desnom oku, zadobio je oštećenje jetre te trajno oštećenje živaca u jednoj ruci. Hitno je prebačen helikopterom u bolnicu u Erieju u Pennsylvaniji, gdje je operiran i stavljen na respirator, a u bolnici je proveo više od dva tjedna. Salman Rushdie mučno je iskustvo i dugotrajan oporavak detaljno opisao u svojim memoarima naslovljenim "Nož: meditacije nakon pokušaja ubojstva", objavljenima prošle godine i u hrvatskom prijevodu u izdanju V.B.Z.-a.

Iako se smatra da je Matar djelovao s namjerom izvršenja fetve koju je ajatolah Homeini 1989. izdao protiv Rushdieja zbog njegova romana "Sotonski stihovi", sam Matar nije to potvrdio. U intervjuu koji je iz zatvora dao za New York Post izjavio je pak da "ajatolaha poštuje" i da je to sve što će reći te da mu se Rushdie "ne sviđa" i da misli da "nije dobra osoba" jer je napao islam i njihova vjerovanja. Priznao je i da je pročitao samo nekoliko stranica Rushdiejeva kontroverznog romana "Sotonski stihovi" te da je bio iznenađen što je književnik preživio napad. Tijekom izricanja presude Matar je ustao i dao izjavu o slobodi govora, u kojoj je Rushdieja nazvao licemjerom i nasilnikom koji ne poštuje druge ljude.

Osim ove presude, Hadi Matar suočava se i s odvojenim saveznim optužbama za terorizam. Tereti ga se za pokušaj pružanja materijalne potpore stranoj terorističkoj organizaciji, Hezbollahu, počinjenje terorističkog čina koji nadilazi nacionalne granice te pružanje materijalne potpore teroristima. Tadašnji direktor FBI-a Christopher Wray izjavio je da je Matar "pokušao izvršiti fetvu koju je podržao Hezbollah, a koja poziva na smrt Salmana Rushdieja". Ako bude osuđen prema tim optužbama, Mataru prijeti kazna doživotnog zatvora.