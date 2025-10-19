Naši Portali
napadi na pisce

Nakon Jergovića, na piku je Pavičić: 'To su homoerotske fantazije mladih desničara'

Hina
19.10.2025.
u 16:08

Na zgradi u Splitu u kojoj živi pisac i novinar Jurica Pavičić, jutros je osvanuo uvredljiv grafit

Na fasadi splitske zgrade na Gripama u kojoj stanuje književnik, kolumnist i nagrađivani novinar Jurica Pavičić u nedjelju ujutro je osvanuo uvredljiv grafit. Grafiter je plavim sprejem napisao "Komunjaro šugava je..t ćemo te u g....u", te je prekrižen nacrtani znak skretanja ulijevo.

Pavičić je za Hinu rekao da je grafit vidio jutros na fasadi prilaza garaži jer se automobilom spremao poći na Marjan na posljednje ovogodišnje kupanje prije promjene vremena.  Kazao je da su mu "nevjerojatne te homoerotske seksualne fantazije mladih desničara" za koje bi volio da ih "realiziraju u stvarnosti umjesto da te fantazije projiciraju njemu na zidu kuće jer ih očito sve to skupa jako pali".

"Blesavo i je da mi prišivaju da sam komunjara. Niti sam bio u partiji niti s tim imam veze, a svi ljudi koji su im inspiratori za ovo su zaista komunjare. Od Josipa Jovića koji je napisao tekst o sedam batinaša u Hrvatskom tjedniku, koji je još uvijek partijski sekretar Slobodne Dalmacije, jer nije imao kome predati ogranak jer se raspao, do profesorice Mirjane Kasapović koja je zakuhala cijelu priču s tim da mi navodno dobivamo novce od Ministarstva kulture i medija. To nije istina, to je spin", kazao je Pavičić. 

Aludirao je na Jovićev članak "Sedam novinskih batinaša" u kojem je Pavičić naveden kao jedan od sedmero novinara koje autor naziva "jugonostalgičarima i srbofilima" te tekst autorice Kasapović u kojem se Pavičić navodi kao jedan od najobilatije financiranih književnika od strane države, a pripada takozvanoj “Književnoj Republici Jugoslaviji” i "postjugoslavenskoj književnosti". 

Pavičić je poručio da komunjare traže na drugoj adresi počevši od sadašnje vlasti, a ne njemu u dvorištu. Rekao je da mu se učinilo besmislenim to prijaviti policiji s obzirom da bi "bilo puno papirologije, a i na zgradi nema kamere". Obavijestio je medije, Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Društvo pisaca. 

Ovo je drugi slučaj u zadnja dva mjeseca da se grafitima prijeti piscima. Krajem kolovoza prijeteća poruka je ispisana na pročelju zgrade u Zagrebu u kojoj živi književnik Miljenko Jergović, a dan nakon toga na drugom je mjestu uslijedio novi grafit u kojem se, osim njega, spominje i oporbena političarka Dalija Orešković.

