Preminula autorica hit-memoara o borbi s depresijom, donacijom organa spasila petero ljudi

Južnokorejska spisateljica Baek Se-hee, čiji su memoari o dugogodišnjoj borbi s depresijom "I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki" ("Želim umrijeti, ali želim jesti tteokbokki") postali globalni fenomen, preminula je u 35. godini.

Njezina smrt potvrđena je u četvrtak, 16. listopada, a iako njezina obitelj nije željela otkriti uzrok smrti, Korejska agencija za doniranje organa objavila je da je autorica, čak i u svom odlasku, pokazala nevjerojatnu velikodušnost. Doniranjem srca, pluća, jetre i oba bubrega, Baek Se-hee spasila je živote petero ljudi.

Baek Se-hee proslavila se zahvaljujući svom bestseleru, self-help memoarima "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki". Knjiga, objavljena 2018. godine, donosi necenzuriran i duboko osoban uvid u njezinu borbu s distimijom, trajnim oblikom depresije. Struktura djela je jedinstvena - sastoji se od transkripata njezinih razgovora s psihijatrom, popraćenih kratkim esejima u kojima istražuje teme poput sumnje u sebe, anksioznosti i društvenih pritisaka. Sam naslov sažima paradoks s kojim se suočavala, istovremenu prisutnost suicidalnih misli i želje za malim životnim užicima, poput jedenja omiljenog korejskog jela, tteokbokkija. To jelo, ljuti rižini kolačići, za nju postalo je simbol razloga za nastavak borbe čak i kad se sve činilo besmislenim.

Knjiga je snažno odjeknula i u Južnoj Koreji, gdje je stigma oko mentalnog zdravlja i dalje snažno prisutna, ali i diljem svijeta, te je prodana u više od milijun primjeraka i prevedena na više od 25 jezika. Njezinu popularnost dodatno je potaknula preporuka RM-a, vođe planetarno popularne K-pop grupe BTS.

Godine 2019. objavila je i nastavak, "I Want to Die but I Still Want to Eat Tteokbokki", koji je na engleski preveden 2024. godine.

Njezin odlazak predstavlja golem gubitak za milijune čitatelja diljem svijeta kojima su njezina djela pružala utjehu i osjećaj da nisu sami u svojim najmračnijim trenucima.