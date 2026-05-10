#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
"hrvatski hir"

Na večerašnjem izdanju Poetice Croatice gostovat će moreplovac i pustolov Ozren Bakrač

Skradin: Moreplovac Ozren Bakrač
10.05.2026.
u 12:40

Ozren Bakrač 1989. godine, s Mladenom Šutejem, na legendarnoj jedrilici "Hir 3" oplovio je zloglasni rt Horn, dok je na "Hrvatskoj čigri", u ekspediciji "Arktik - Antarktika", bio je jedan od najvažnijih ljudi

U Gradskoj kavani večeras u 17 sati održava se još jedno izdanje Poetice Croatice, programa koji objedinjuje poeziju, glazbu i razgovore s poznatim licima s naše scene, a na večerašnjem susretu pridružit će nam se naš poznati moreplovac i pustolov Ozren Bakrač

Riječ je o čovjeku koji je 1989. godine, s Mladenom Šutejem, na legendarnoj jedrilici "Hir 3" oplovio zloglasni rt Horn, dok je na "Hrvatskoj čigri", u ekspediciji "Arktik - Antarktika", bio je jedan od najvažnijih ljudi. Njegova životna priča prepuna je fascinantnih anegdota koje će večeras podijeliti sa zagrebačkom publikom, a organizatori najavljuju zanimljiv razgovor o slobodi, moru, životnim izborima te neobičnim putevima koji nas vode izvan očekivanog, kao i o pitanjima hrabrosti, identiteta i onoga što nas doista pokreće.

"Tema večerašnje Poetice Croatice je 'Hrvatski hir', a on nije samo kapric. To je onaj tihi, tvrdoglavi impuls koji kaže: neću jer moram, nego baš zato - što ne moram. To je inat koji ne viče, nego traje. Dišpet koji ne ruši, nego gradi usprkos. Jal koji boli, ali i pokreće.
Možda smo baš zato narod koji stalno iznova kreće. Ne uvijek mudro, ne uvijek lako — ali uvijek s nekim svojim, neukrotivim razlogom. Hrvatski hir je naša mana i naša snaga. Naš poraz i naš početak. Na ovom prostoru, između kamena i mora, hir nije slabost — on je način opstanka. On je prkos vjetru, ali i vjera u jedra. On je odluka da se ide dalje i kad nema razloga — osim unutarnjeg, neobjašnjivog: 'A zašto ne bi!'", dodaju organizatori. 

Vidimo se večeras u Gradskoj kavani!

kultura moreplovac ozren bakrač glazba poezija gradska kavana Poetica Croatica

"Neboder na kraju svijeta"
u režiji Nenni Delmestre

Gledali smo 'Neboder na kraju svijeta': Petica za PlayDramu i novu scenu u zdanju Doma mladeži

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi. U predstavi "Neboder na kraju svijeta" dvanaest amatera toliko se daju, i tijelom i duhom da bi im trebali pozavidjeti mnogi profesionalni glumci

"Maria Stuart"
Premijera "Marije Stuart"

Schillerova drama dokazuje koliko dobrog HNK2 donosi hrvatskom teatru

Nina Violić je suzdržana i odmjerena Elizabeta, Jadranka Đokić strastvena i predana Maria Stuart, a njihov telefonski razgovor (da, ovdje kraljice iz 16. stoljeća imaju telefone) izuzetna lekcija glumačkog partnerstva. Svi ostali glumci: Luka Dragić, Livio Badurina, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Marin Stević, Ivan Jončić, Alan Šalinović, Iva Mihalić i Tesa Litvan također su odlični. Posebno priznanje uz dvije kraljice pripada i Fabijanu Komljenoviću

"Braća po oružju"
20
EKSKLUZIVNO NA VEČERNJI.HR

Srbin kojem je granata JNA ubila roditelje branio je Hrvatsku: Tukli su ga i pitali tko mu je ubio roditelje, a on je odgovarao 'Vi! Vi'

Dokumentarni film “Braća po oružju”, koji će biti dostupan od sutra u 19 sati na portalu Večernjeg lista te YouTube kanalu, donosi nikad ispričane priče o hrvatskim braniteljima srpske nacionalnosti. Riječ je o potresnim svjedočanstvima ljudi koji su u najtežim vremenima morali donijeti sudbonosne odluke, birajući domovinu ispred nacije i krvnih zrnaca

