Na večerašnjem izdanju Poetice Croatice gostovat će moreplovac i pustolov Ozren Bakrač

U Gradskoj kavani večeras u 17 sati održava se još jedno izdanje Poetice Croatice, programa koji objedinjuje poeziju, glazbu i razgovore s poznatim licima s naše scene, a na večerašnjem susretu pridružit će nam se naš poznati moreplovac i pustolov Ozren Bakrač.

Riječ je o čovjeku koji je 1989. godine, s Mladenom Šutejem, na legendarnoj jedrilici "Hir 3" oplovio zloglasni rt Horn, dok je na "Hrvatskoj čigri", u ekspediciji "Arktik - Antarktika", bio je jedan od najvažnijih ljudi. Njegova životna priča prepuna je fascinantnih anegdota koje će večeras podijeliti sa zagrebačkom publikom, a organizatori najavljuju zanimljiv razgovor o slobodi, moru, životnim izborima te neobičnim putevima koji nas vode izvan očekivanog, kao i o pitanjima hrabrosti, identiteta i onoga što nas doista pokreće.

"Tema večerašnje Poetice Croatice je 'Hrvatski hir', a on nije samo kapric. To je onaj tihi, tvrdoglavi impuls koji kaže: neću jer moram, nego baš zato - što ne moram. To je inat koji ne viče, nego traje. Dišpet koji ne ruši, nego gradi usprkos. Jal koji boli, ali i pokreće.

Možda smo baš zato narod koji stalno iznova kreće. Ne uvijek mudro, ne uvijek lako — ali uvijek s nekim svojim, neukrotivim razlogom. Hrvatski hir je naša mana i naša snaga. Naš poraz i naš početak. Na ovom prostoru, između kamena i mora, hir nije slabost — on je način opstanka. On je prkos vjetru, ali i vjera u jedra. On je odluka da se ide dalje i kad nema razloga — osim unutarnjeg, neobjašnjivog: 'A zašto ne bi!'", dodaju organizatori.



