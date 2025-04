Na drugo izdanje festivala dolaze legendarni Steve Buscemi te izvanredni Daniel Brühl

Drugo izdanje Slano Film Days, jedinstvenog formata događanja koji povezuje regionalne filmske autore u usponu s eminentnim imenima iz svijeta filma, očekuje nas od 17. do 21. lipnja 2025. Nakon Sarajevo Film Festivala, Mirsad Purivatra u Slanom predstavlja novi koncept koji se usredotočuje na kreativni proces filma kao umjetnosti, istovremeno ostavljajući po strani njegovu robnu vrijednost, a odaziv filmskih autora svjetske reputacije svjedoči o tome da je Slano već sada uspostavljeno kao centar susreta filmskih autora i ljubitelja filma.

Dok je na prošlogodišnjem izdanju naglasak bio na rediteljima, Slano Film Days ove je godine obogatio popis predavača-glumaca. Svoja će znanja i iskustva s talentiranim regionalnim filmskim umjetnicima na predstojećem izdanju Slano Film Days podijeliti legendarni Steve Buscemi, čiji je doprinos filmskoj umjetnosti neprocjenjiv, te izvanredni Daniel Brühl, koji glumačkom virtuoznošću oduševljava i publiku i filmsku kritiku.

Steve Buscemi kralj je nezavisnog filma, nagrađivani glumac, scenarist, redatelj i producent. S osebujnim izgledom i neponovljivom glumačkom energijom, Buscemi je izgradio karijeru u nezavisnim filmovima i postao ikona njujorške scene, ostajući vjeran umjetnosti i autentičnosti izvan holivudskog sjaja. Njegovi filmski projekti uključuju naslove poput "Reservoir Dogs", "Fargo" i "Veliki Lebowski". Na televiziji je ostvario glavne uloge u HBO-ovoj seriji "Carstvo poroka", kao i u serijama "Čudotvorci" i "Obitelj Soprano", te je imao zapažene gostujuće uloge u serijama poput "Televizijska posla" i "Neslomljiva Kimmy Sshmidt". Kao reditelj, potpisuje filmove "Bar za ljenčine" i "Intervju", a režirao je i epizode serija "Obitelj Soprano", "Televizijska posla", "Sestra Jackie" i "Portlandia". Njegov najnoviji režijski projekt "The Listener", s Tessom Thompson u glavnoj ulozi, premijerno je prikazan na Venecijanskom filmskom festivalu 2022., a potom i na festivalu Tribeca, gdje je imao sjevernoameričku premijeru. Nedavno se pridružio glumačkoj postavi Netflixove hit-serije "Wednesday", a trenutačno za Searchlight radi na novom filmu "Wild Horse Nine" u režiji Martina McDonagha.

Nagrađivani njemačko-španski glumac, producent i redatelj Daniel Brühl međunarodnu slavu stekao je ulogom u filmu "Zbogom, Lenjine!" Wolfganga Beckera, nakon čega su uslijedile uloge u "Nemilosrdnim gadovima" Quentina Tarantina i "Utrci života" Rona Howarda, za koji je nominiran za Zlatni globus 2014. Njegova producentska kuća Amusement Park producirala je film "Na zapadu ništa novo", dobitnika četiriju Oscara, sedam BAFTI i devet Lola. Brühl je producirao i režirao film "Zajedljivi susjed" te producirao i glumio u filmu "Moja Zoe" Julie Delpy. Trenutačno u novom filmu Rubena Östlunda "The Entertainment System is Down" glumi uz Kirsten Dunst.

U Slanom će biti prikazan najnoviji film u kojem Steve Buscemi ima glavnu ulogu, a koji je na Tribeca Film Festivalu osvojio nagradu publike – "Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer" – a gost u Slanom bit će i redatelj filma Tolga Karaçelik. Film koji je Danielu Brühlu donio međunarodnu slavu, "Zbogom, Lenjine!", bit će prikazan u Slanom u čast nedavno preminulom reditelju Wolfgangu Beckeru.

Poznata je i konačna lista sudionika drugog izdanja Slano Film Days. Poziv za sudjelovanje dobilo je ukupno 14 filmskih umjetnika, koji će pohađati radionice iz područja glume, režije ili kamere. Predavanja i radionice namijenjene glumcima pohađat će Iva Babić (Hrvatska), Yllka Gashi (Kosovo), Marko Grabež (Srbija), Maja Izetbegović (Bosna i Hercegovina), Klara Kuk (Slovenija), Mišo Obradović (Crna Gora). Pet rediteljica i reditelja sudjelovat će u programima namijenjenima rediteljima: Gregor Božić (Slovenija), Jelena Gavrilović (Srbija), Samir Karahoda (Kosovo), Ivan Marinović (Crna Gora) i Nebojša Slijepčević (Hrvatska). Tri su sudionice predavanja i radionica za snimateljice: Jana Anđić (Srbija), Milena Bečanović (Crna Gora) i Magdalena Ptiček (Hrvatska).

U pet dana trajanja Slano Film Days svi oni obogatit će svoj lični i profesionalni razvoj, a otvoreni razgovori o kreativnom procesu stvaranja filmova s renomiranim svjetskim imenima osnažit će regionalnu filmsku zajednicu u cjelini. Finalni popis svih predavača i gostiju, respektabilnih filmskih profesionalaca, predstavit će se sredinom svibnja 2025. Sudjelovanje filmskih profesionalaca i studenata iz regije na Slano Film Days podržali su regionalni filmski centri i fondovi kroz partnerstvo sa Slano Film Days: Hrvatski audiovizualni centar, Filmski centar Srbije, Filmski centar Crne Gore i Slovenski filmski centar.