Glasači Oscara će od sada zapravo morati pogledati filmove za koje glasaju

Akademija filmskih umjetnosti i znanosti uzrokovala je buru u javnosti objavom novih pravila glasanja za filmove nominirane za Oscara. Naime, za sljedeće Oscare članovi Akademije morat će pogledati sve nominirane filmove unutar kategorije u kojoj žele glasati.

Do sada, gledanje nominiranih filmova, na iznenađenje mnogih, nije bilo obavezno, već samo preporuka, pa u pravilniku iz 2024. godine stoji: "Od članova se traži da pogledaju što je moguće više filmova i glasaju samo za one filmove koje su doista gledali. Članovi također ne moraju glasati u svakoj kategoriji. Ako netko nije pogledao dovoljno filmova u kategoriji ili se ne osjeća kvalificiranim za glasanje u određenoj kategoriji, može se suzdržati".

Publika je na platformi X izrazila zbunjenost, propitkujući zašto ovakvo pravilo nije postojalo oduvijek, dok je jedan korisnik istaknuo: "Kako ti je posao gledanje filmova, a ti ih ne pogledaš"?



Članovi Akademije kroz godine su anonimno priznavali kako ne gledaju sve filmove prije glasanja. Ove godine bio je problematičan film "Brutalist" za kojeg su članovi priznavali da ga nisu dovršili, dok ga neki uopće nisu ni gledali.

Jedan je član, također anonimno, za Entertainment Weekly naveo kako je razočaran što filmove "Supstanca“ i "I'm Still Here“ nije uspio pogledati prije glasanja.



- Prvu "Dinu" nisam mogao pogledati do kraja, niti me zanima još tri sata druge "Dine". Ima još vremena za revaluaciju, ali mučio sam se. Poznavajući sebe, očekivao bih da glasam za "Anoru" ili "Brutalista", ali jedan mi je malo blesav, a drugi eksploativan. Nažalost, vodim se procesom eliminacije, a ne strašću za radovima - rekao je.

Neki su korisnici X-a ipak doveli u pitanje kako će se ovo pravilo provoditi te kako će se nadzirati je li svih 9905 članova Akademije pogledalo sve nominirane filmove u kategoriji u kojoj glasaju. Variety prenosi kako će Akademija pratiti gledanost filmova kroz vlastitu streaming platformu "The Academy Screening Room" namijenjenu isključivo članovima. Navode kako će se svaki film koji se pogleda u cijelosti bilježiti te će članovi tako stjecati pravo glasanja.

Nova pravila dotiču se i problematike umjetne inteligencije što je uzrokovano kontroverzom vezanom uz film "Emilia Pérez". Naime, u intervjuu sa Cyrilom Holtz, koji je radio kao inžinjer zvuka na filmu "Emilia Pérez", objasnio je kako se tijekom produkcije koristila umjetna inteligencija. Svrha je bila implementacija tehnike kloniranja glasa u film kako bi se povećao raspon glasa Karle Sofíe Gascón, glumice u glavnoj ulozi.

Šira javnost izrazila negodovanje oko korištenja umjetne inteligencije u filmovima, pa je temeljem toga Akademija u pravilima navela: "Umjetna inteligencija i drugi digitalni alati korišteni u izradi filma, niti pomažu niti štete izgledima za postizanje nominacije", ističu nova pravila. Nadalje se navodi: "Akademija i svaki ogranak ocjenjivat će postignuća, uzimajući u obzir stupanj do kojeg je čovjek bio u središtu kreativnog autorstva pri odabiru filma koji će nagraditi" objasnilo se u priopćenju. Ovime se dopušta nominacija filmova tijekom čijeg se stvaranja koristila umjetna inteligencija.

Ova će se pravila primijeniti na nadolazeće 98. Oscare. Preliminarno glasanje započet će u prosincu, a najava nominacija čekat će se do 22. siječnja uoči svečanosti koja će se održati 15. ožujka 2026.