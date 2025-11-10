Naši Portali
u paviljonu 7

MUO je po prvi put samostalno na Interliberu. U ponudi imaju svoje najvrjednije i najtraženije publikacije

MUO na Interliberu
Foto: MUO
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
10.11.2025.
u 16:01

Posjetitelji će na štandu moći kupiti i originalne suvenire "See Art", majice, platnene torbe, kišobrane, pregače i notese, a ekskluzivno za Interliber po promotivnoj cijeni bit će dostupni i plakati izrađeni tehnikom sitotiska nastali uz izložbu "Život plakata", tiskani u limitiranoj nakladi

Muzej za umjetnost i obrt (MUO) ove će godine prvi put samostalno sudjelovati na književnoj manifestaciji Interliber, a posjetitelji će njihov štand, od 11. do 16. studenog, moći naći u paviljonu 7, pod brojem 18. 

MUO će tom prilikom ponuditi bogat izbor svojih najvrjednijih i najtraženijih publikacija. Uz poznata izdanja koja već godinama privlače pozornost ljubitelja umjetnosti, Muzej će predstaviti i nova izdanja među kojima se ističu katalog izložbe "Vidi umjetnost – umjetnost promjene" te monografije "U potrazi za fotografima Arsovskima" i "Milan Vulpe – od publicitera do grafičkog dizajnera". Također, posjetitelji će imati priliku nabaviti i neka od najistaknutijih muzejskih izdanja poput "Porculan Meissen", "Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt", "Art deco", "Sixties in Croatia", "Liturgijsko ruho", "Kultura pavlina", "Transparentna ljepota", "Jedna za sve – Sve za jednu / Klub likovnih umjetnica 1927.–1940.", "Marijan Detoni: od skice do matrice", "Džepni sat", "Vodič za mlade" te "MUO stiloplov: Vežite se, polijećemo!". Sva izdanja bit će dostupna po promotivnim sajamskim cijenama.

Poseban naglasak ovogodišnjeg nastupa MUO na Interliberu bit će dvije promocije koje će se održati na Glavnoj pozornici u paviljonu 6. U subotu, 15. studenoga od 10:00 do 10:45 sati održat će se promocija društvene edukativne igre Igraj na umjetnost!, koja je nastala u sklopu projekta Koracima umjetnosti, a osmislili su je učenici XVI. gimnazije pod vodstvom Pedagoškog odjela MUO. Predstavit će je Iva Novak i Marta Kuliš Aralica iz MUO te prof. likovne umjetnosti Maja Marović. Sljedećeg dana, 16. studenoga od 11:00 do 11:45 sati održat će se promocija kataloga izložbe "Vidi umjetnost – umjetnost promjene" koji će predstaviti urednice dr. sc. Antonia Došen i Mihaela Cik te autorice tekstova Andrea Klobučar i Ana Stolar.

Ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt, Sanjin Mihelić, istaknuo je u povodu prvog samostalnog nastupa Muzeja na Interliberu: "Samostalno sudjelovanje MUO na Interliberu predstavlja iznimnu priliku da svoju bogatu izdavačku djelatnost približimo široj publici i dodatno istaknemo važnost muzeja kao prostora znanja, kulture i dijaloga kada obilježavamo 145. godišnjicu svojeg postojanja."

Posjetitelji će na štandu moći kupiti i originalne suvenire "See Art", majice, platnene torbe, kišobrane, pregače i notese. Ekskluzivno za Interliber po promotivnoj cijeni bit će dostupni i plakati izrađeni tehnikom sitotiska nastali uz izložbu "Život plakata", tiskani u limitiranoj nakladi. Riječ je o radovima dizajnera Vanje Cuculića, Maje Kolar, studija Šesnić & Turković, Tesse Bachrach Krištofić te Ane Žaje Petrak. 

