Marko Pogačar dobitnik je prvog Gulina, regionalne nagrade za poeziju

Dodjelom književne nagrade Stjepan Gulin za najbolju knjigu poezije objavljenu na području regije završen je prvi međunarodni festival suvremene književnost ŠKURE (Šibenske književne ure) koji se od 9. do 11. rujna održavao u Šibeniku. Dobitnik prvog Gulina je Marko Pogačar za zbirku 'Knjiga praznika'.

'To je za mene jedna jako neobična knjiga. Nisam mislio da će biti nagrađena. Drago mi je zbog ovog okvira, Šibenika i Festivala koji funkcionira kao da mu je deset godina. Nije samo pro forma kad kažem da mi je izuzetno drago zbog šjor Stjepana Gulina', priznao je Pogačar prilikom primanja Nagrade.

Treći, ujedno i zadnji dan međunarodnog festivala suvremene književnosti Šibenske književne ure – ŠKURE, počeo je glumačkom radionicom pod vodstvom Leona Lučeva 'Glumac ima vremena za poeziju' u kući umjetnosti Arsen. Nastavio se druženjem pjesnika uz kavu i čitanje na sceni Kod krstionice u sjeni velebne katedrale svetog Jakova gdje su se okupili svi glavni protagonisti festivala koji ćemo pamtiti kao najljepšu priču s početka rujna.

Doista, Olja Runjić, Vanda Mikšić, Leon Lučev i Branko Čegec, idejni začetnici i realizatori ŠKURA, imat će štošta za pojasniti, a možda ponajviše to kako napraviti festival koji u svojem prvom izdanju odiše takvom atmosferom da sudionici, posjetitelji, ti konzumenti njegovog programa imaju osjećaj kao da su tu u Šibeniku, na festivalu, već deseti rujan u nizu.

Na sceni Mala loža, na Trgu pape Ivana Pavla II., Šibenčani i gosti Krešimirovog grada mogli su čuti Velibora Čolića povodom izlaska njegove knjige 'Emigrantska mantra'. Na istom mjestu publici su se predstavili Slobodanka Boba Đuderija, Marina Vujčić, Nada Topić i Evelina Rudan. Promociju knjige 'Fafarikul' u srcu Šibenika imala je Đurđica Čilić, a o svom radu i djelu govorio je Semezdina Mehmedinović.

Veliko finale trodnevnog festivala ŠKURE svakako je bila dodjela Nagrade Stjepan Gulin za najbolju knjigu poezije objavljenu na području regije za koju je konkuriralo pet autora Lidija Deduš, Nedžad Ibrahimović, Radmila Petrović, Marko Pogačar i Adnan Žetica. Kao prvog dobitnika pamtit ćemo Marka Pogačara, pjesnika, esejisat, pisca kratkih priča, kritičara i antologičara. 'Poznavajući Gulina, da on može vidjeti tko je dobio 'Gulina', bio bih jako, jako zadovoljan. Meni je zaista čast da prvu regionalnu pjesničku nagradu koja se uopće pokrenula u Hrvatskoj možemo dodijeliti ovom iznimnom pjesniku. Nagrada se iznosi od diplome i novčanog iznosa od 15 tisuća kuna', kazala je direktorica Festivala, Olja Runjić.

'Zaista sam volio Stjepana Gulina kao čovjeka i kao pjesnika i čast mi je dobiti nagradu koja nosi njegovo ime. Posebno mi je drago već samom činjenicom da je prvi put u pjesničkom polju nakon duge pauze utemeljena nagrada koja eksplicitno priznaje jednu svjesno maskiranu, ignoriranu činjenicu, a to je da na jednom širem prostoru, koji danas okuplja više suvremenih država, govorimo istim jezikom bez obzira kako ih nazivali. Mislim da je neophodno da je to jedan te isti jezik i ne da nam to išta oduzima, dapače, to nam donosi jako puno. Naravno samim time je i konkurencija za ovu nagradu oštrija, veća, jača i zbog toga je bilo zanimljivo naći se među tom konkurencijom', priznao je Pogačar nakon dodjele Nagrade.

Prvo izdanje ŠKURA zatvoreno je koncertom benda Ova stvarnost, ali ne zadugo. 'Nadamo se da će ono što je knjiga u ova tri dana uspjela rasvijetliti, osvijetliti u nama iza zatvorenih škura, da će svjetlo makar tinjati do iduće godine, do idućih ŠKURA', pozdravila je Olja Runjić okupljene na odlasku s Male lože na čijem je kamenu ispisana još jedna lijepa festivalska priča koja grad Stjepana Gulina čini drugačijim od drugih, baš kao što je on bio, baš kao što su Šibenske književne ure bile protekla tri dana. Vidimo se dogodine.