Večernjakova pobjednica Kratke priče u užem izboru za Dublin Literary Award

Tjedan dana nakon vijesti o užem izboru EBRD-ove nagrade za književnost, stiže još jedno važno priznanje za roman "U kasno ljeto" naše nagrađivane spisateljice Magdalene Blažević – hvaljeni naslov ušao je u uži izbor za Dublin Literary Award, zajedno s djelima svjetskih književnih zvijezda poput Oceana Vuonga, Brigitte Giraud i Ali Smith!

Roman "U kasno ljeto”, objavljen pod naslovom "In Late Summer", u izdanju Linden Editions i sjajnom prijevodu Anđelke Raguž, za ovu prestižnu nagradu nominirala je Universitätsbibliothek Bern.

“'U kasno ljeto' moćan je roman u kojem Magdalena Blažević o jakim emocijama, o stanjima koja zauvijek obilježavaju čovjeka piše iz perspektive ubijene djevojčice stvarajući univerzalnu priču koja nadilazi Žepče i okolna sela, rijeku Bosnu i vrijeme u kojem je roman smješten te postaje univerzalna himna protiv ratovanja i ubojstava.” Nakon prijevoda na desetak jezika i osvajanja Književne nagrade tportala te nagrade Kočićevo pero 2023. godine, roman je prošli tjedan ušao i u uži izbor cijenjene EBRD-ove nagrade za književnost, što nas je posebno razveselilo.

Dublin Literary Award, utemeljena 1996. godine, dodjeljuje se za “izvanredna postignuća u svjetskoj književnosti” i predstavlja najvrjedniju godišnju nagradu za pojedinačno djelo fikcije objavljeno na engleskom jeziku. Nominacije za nagradu dolaze iz javnih knjižnica diljem svijeta.