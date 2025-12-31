'Malcolm u sredini' se vraća: Nove epizode dolaze u travnju, no najmađeg brata Deweya više neće igrati Erik Per Sullivan

Gotovo dva desetljeća nakon što smo se oprostili od jedne od najkaotičnijih televizijskih obitelji, stigla je vijest koju su obožavatelji dugo čekali: objavljen je prvi službeni trailer za "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair", četverodijelnu mini-seriju koja nastavlja priču o genijalnom Malcolmu i njegovoj disfunkcionalnoj obitelji!

Trailer započinje poznatim licem, odraslim Malcolmom (Frankie Muniz), koji samouvjereno izjavljuje: "Moj je život sada fantastičan." Svoju sreću pripisuje jednoj ključnoj odluci, onoj da se drži što dalje od svoje obitelji. No, taj privid kontrole brzo se urušava kada ga roditelji, Hal (Bryan Cranston) i Lois (Jane Kaczmarek), nazovu i bez previše prostora za pregovore zahtijevaju njegov dolazak na proslavu njihove četrdesete godišnjice braka. Time je pozornica za novi val obiteljskog ludila postavljena, a naslov serije, posveta kultnoj uvodnoj pjesmi, savršeno sažima ono što slijedi, život je - barem za Malcolma - i dalje duboko nepravedan.

Radnja novih epizoda odvija se gotovo dvadeset godina nakon završetka originalne serije, prikazujući Malcolma kao odraslog čovjeka koji je izgradio život daleko od kuće. Sada ima vlastitu kćer, Leah, i djevojku Tristan, a pod svaku cijenu pokušava svoju novu obitelj zaštititi od kaosa u kojem je odrastao. Međutim, proslava godišnjice braka njegovih roditelja postaje događaj koji ga ponovno uvlači u orbitu iz koje je tako dugo bježao. Isječci iz trailera potvrđuju da se temeljna dinamika nije nimalo promijenila - Lois i dalje suvereno vlada obitelji, a njezina rečenica "Malcolm se godinama namjerno skriva od ove obitelji" jasno postavlja ton sukoba. S druge strane, Hal zrači istom onom simpatičnom nepredvidljivošću, dok braća Reese i Francis ostaju vjerni svojim karakterima, stvarajući prepoznatljivu mješavinu nostalgije i svježeg humora.

Ono što će zasigurno razveseliti fanove jest povratak gotovo cijele originalne glumačke postave. Uz Frankieja Muniza, Bryana Cranstona i Jane Kaczmarek, svoje uloge repriziraju i Christopher Masterson kao najstariji brat Francis te Justin Berfield kao Reese. Vraća se i Emy Coligado kao Francisova supruga Piama, a najavljeno je i da ćemo ponovno vidjeti neke od sporednih, ali omiljenih likova poput Malcolmovog najboljeg prijatelja Stevieja (Craig Lamar Traylor) i Craig Feldspara (David Anthony Higgins), Loisinog napornog kolege iz trgovine Lucky Aide. Čini se da su se producenti, na čelu s originalnim autorom serije Linwoodom Boomerom, potrudili okupiti što više poznatih lica kako bi povratak bio što autentičniji.

Ipak, jedan član obitelji neće izgledati kao prije. Erik Per Sullivan, koji je utjelovio najmlađeg i najosebujnijeg brata Deweyja, odlučio je ne vratiti se glumi. Njegov kolega Bryan Cranston objasnio je kako je Sullivan, koji je danas iznimno uspješan student na Harvardu, zahvalio na pozivu, ali je zaključio da gluma više nije njegov životni put s obzirom na to da nije glumio od djetinjstva. Iako će njegovo odsustvo sigurno biti primjetno, uloga Deweyja je dodijeljena novom glumcu, Calebu Ellsworth-Clarku, pa obitelj ipak ostaje na okupu. Odsustvo originalnog glumca predstavlja najveću promjenu u glumačkoj postavi i bit će zanimljivo vidjeti kako će se novi glumac snaći u jednoj od najomiljenijih uloga u seriji.

Osim povratka starih likova, mini-serija uvodi i novu generaciju. Ključni novi lik je Malcolova kći Leah, koju glumi Keeley Karsten, a njezina prisutnost postavlja novo pitanje, koliko je disfunkcionalnosti Malcolm naslijedio i nesvjesno prenio dalje? Uz nju, tu je i Malcolova djevojka Tristan (Kiana Madeira), koja će se po prvi put morati suočiti s obitelji svog partnera. U seriju se vraćaju i najmlađa djeca Hala i Lois, Jamie (Anthony Timpano) i Kelly (Vaughan Murrae), koji su u originalnoj seriji bili bebe ili tek spomenuti, a sada su odrasli i spremni dati svoj doprinos obiteljskom kaosu. Upravo ti novi odnosi i generacijski sraz obećavaju svježe zaplete unutar dobro poznatog okvira.

Posebni četverodijelni događaj, "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair", svoju će premijeru imati 10. travnja 2026. godine. Serija će biti dostupna za gledanje na streaming platformi Hulu u Sjedinjenim Američkim Državama, dok će je gledatelji u ostatku svijeta, uključujući i Hrvatsku, moći pratiti na platformi Disney+. S obzirom na to da se vraća originalni kreator Linwood Boomer kao scenarist i izvršni producent, a sve četiri epizode režira Ken Kwapis, koji je režirao i brojne epizode originalne serije, čini se da je projekt u sigurnim rukama te da nas čeka autentičan i urnebesan povratak u svijet Malcolma i njegove nezaboravne obitelji.