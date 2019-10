Magija skulpturanog pokreta

U sklopu Ciklusa Najveći kipari XX. stoljeća Umjetnički paviljon u Zagrebu ove godine predstavlja američkog kipara ALEXANDERA CALDERA (1898., Lawnton, Pennsylvania – 1976., New York). Calderov opus usmjeren je na kinetičku umjetnost, odnosno na oblik umjetničkog izražavanja u kojemu je pokret glavni dio estetike umjetničkog objekta. Stoga na izložbi predstavljamo upravo njegove mobile i stabile.

Izložba u Umjetničkom paviljonu fokusira se upravo na dio kipareve karijere kada se posvetio stabilima i mobilima. U Umjetničkom paviljonu izložena su djela iz ove tzv. zrele Calderove faze po kojoj je on danas prepoznatljiv. Važno je istaknuti da su Calderovi mobili i stabili 1952. nagrađeni i na Bijenalu u Veneciji, kao i da se danas mogu vidjeti, ne samo u najpoznatijim svjetskim i europskim muzejima, već i na javnim površinama diljem svijeta. Uz skulpture izložba obuhvaća i 23 umjetnine iz slikarskog opusa kipara.

Za izložbu u Umjetničkom paviljonu skulpture i slike Alexandra Caldera posudili su najznačajniji europski muzeji poput: Centre Georges Pompidou (Paris, Francuska), Tate Modern (London, Velika Britanija), Ludwig Museum (Köeln, Njemačka), Louisiana Museum (Danska), Fondation Maeght (Francuska) i Peggy Guggenheim Collection (Venecija, Italija).

Izložba u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu prva je u Hrvatskoj, i u ovom dijelu Europe, koja predstavlja opus ovoga globalno važnog umjetnika, a u Umjetničkom paviljonu moći će se razgledati do 05.01.2020. godine.

Radno vrijeme izložbenog prostora je od utorka do nedjelje od 11 do 20 sati, petkom do 21 sat.

Od utorka do subote u 12 i 17 sati organizirano je besplatno stručno vodstvo za građanstvo.

Uz izložbu publici nudimo i dodatni sadržaj posebno osmišljen za one najmlađe ali i za ostale dobne skupine. Svakako pratite našu web stranicu i društvene mreže kako biste pravovremeno saznali sve informacije u slučaju da želite i vi biti dio ove magične priče.

Autorica izložbe, izbora djela i likovnog postava: Jasminka Poklečki Stošić