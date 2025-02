'Konklava' i 'Brutalist' dominirali, razočaranje za 'Emiliju Pérez'

U nedjelju, 18. veljače, u londonskom Royal Festival Hallu održana je 78. dodjela filmskih nagrada Britanske akademije - BAFTA - ceremoniju je po drugi put vodio glumac David Tennant, a večer je obilježila podjela nagrada između dva filma: "Konklava" i "Brutalist". Oba filma osvojila su po četiri nagrade, dok su neki favoriti ostali praznih ruku. BAFTA nagrade često se smatraju pokazateljem uspjeha na Oscarima, koji će se održati 2. ožujka, te će biti zanimljivo vidjeti hoće li se neki od ovih trendova nastaviti.

Film "Konklava" Edwarda Bergera, triler smješten u Vatikan, osvojio je nagradu za najbolji film, kao i nagradu za najbolji britanski film. Berger, koji je i prije dvije godine trijumfirao s filmom "Na zapadu ništa novo", u svom je govoru istaknuo važnost filma u vrijeme krize demokracije. "Živimo u vremenu krize demokracije. Institucije koje su nas nekada spajale sada nas razdvajaju. Ponekad je teško zadržati vjeru i zato snimamo filmove", rekao je Berger. "Konklava", u kojem Ralph Fiennes glumi kardinala koji upravlja izborom novog pape, također je osvojio nagrade za najbolji adaptirani scenarij (Peter Straughan) i montažu (Nick Emerson).

Film "Brutalist" Bradyja Corbeta, epska drama o mađarskom arhitektu u poslijeratnoj Americi, osvojila je nagradu za najboljeg redatelja (Brady Corbet) i najboljeg glumca (Adrien Brody). Brody, koji je prvi put osvojio BAFTA-u, u svom je govoru zahvalio britanskoj publici na podršci, rekavši da se u Engleskoj u posljednje vrijeme osjeća "kao kod kuće". "Ovaj film govori o potrazi za nečim smislenim i mislim da se svi mi možemo poistovjetiti s tim", dodao je Brody. "Brutalist" je također osvojio nagrade za najbolju kinematografiju (Lol Crawley) i originalnu glazbu (Daniel Blumberg).

U kategoriji najbolje glumice dogodilo se iznenađenje. Nagradu je osvojila Mikey Madison za ulogu u filmu "Anora" Seana Bakera, pobijedivši favoriziranu Demi Moore ("The Substance") i cijenjenu Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"). Madison, vidno iznenađena, u svom je govoru uputila poruku zajednici seksualnih radnika: "Vidim vas, zaslužujete poštovanje i ljudsko dostojanstvo. Uvijek ću biti prijatelj i saveznik i molim druge da učine isto." "Anora" je također osvojila nagradu za najbolji casting (Sean Baker i Samantha Quan).

Zoe Saldaña osvojila je nagradu za najbolju sporednu glumicu u filmu "Emilia Pérez", za ulogu odvjetnice koja pomaže šefu meksičkog kartela da odglumi svoju smrt i preobrazi se iz muškarca u ženu. "Emilia Pérez" je također proglašen najboljim filmom koji nije na engleskom jeziku, a redatelj Jacques Audiard, na opće iznenađenje, zahvalio je zvijezdi filma Karli Sofíji Gascón. Naime, taj film bio je favorit u više kategorija, no kampanja izgubila je zamah nakon kontroverze vezane uz glumicu Gascon, koja se ispričala zbog svojih starih objava na društvenim mrežama u kojima vrijeđa muslimane i druge skupine te je rekla da će se povući iz javnosti kako bi film bolje prošao na Oscarima.

Kieran Culkin osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu "Stvarna bol", a Jesse Eisenberg, scenarist i glumac u istom filmu, osvojio je nagradu za najbolji originalni scenarij.

Animirani film "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" osvojio je dvije nagrade: za najbolji animirani film i najbolji obiteljski film (nova kategorija).



Dokumentarac "Super/Man: The Christopher Reeve Story" proglašen je najboljim dokumentarcem.

Nagradu EE Rising Star, o kojoj glasa publika, osvojio je David Jonsson. Rich Peppiatt, redatelj filma "Kneecap", osvojio je nagradu za izvanredan debi britanskog redatelja, scenarista ili producenta.



Warwick Davis primio je BAFTA Fellowship, a MediCinema je nagrađena za izvanredan britanski doprinos kinematografiji.