Jubilarna 30. Revija lutkarskih kazališta Rijeka donosi čak 14 predstava

Jubilarna, trideseta Revija lutkarskih kazališta Rijeka održat će se od 3. do 11. studenoga. U raznolikom programu za sve uzraste sudjelovat će 14 domaćih i inozemnih kazališta, najavljeno je u utorak na konferenciji za novinare u riječkoj gradskoj upravi, a ravnateljica Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Magdalena Lupi Alvir, dodala je kako će u obljetničkom programu sudjelovati kazališta iz Hrvatske, SAD-a, Francuske, Njemačke, Srbije i Slovenije.

Program je podijeljen u dva bloka - za najmlađe te za školarce, mlade i odrasle, s predstavama koje obrađuju aktualne teme i donose suvremene tendencije u lutkarstvu.

Za školarce, mlade i odrasle najavljene su predstave „RMS Titanik“ Kazališta za djecu i mlade Kragujevac, „Tria Fata“ ansambla La Pendue, „Koncert tijela“ grupe Lone Wolf Tribe, „Transport: Teret“ Lutkarskog kazališta Maribor i „Transport: Odlazak“ Lutkarskog kazališta Ljubljana te „Misto di raste lavadulili“ Kazališta lutaka Zadar.

Za najmlađe su najavljene predstave „Slatke riječi“ Gradskog kazališta lutaka Rijeka, „Reci AAAA… Mali lav i veliki strah“ Gradskog kazališta lutaka Split te „Vuk koji je ispao iz knjige“ Teatra Odivo.

Tu su i „Crvenkapica“ Kazališta mladih Novi Sad, „Umišljena mišica“ Kazališne družine Pinklec, „Ovo sam ja“ Teatra Poco Loco, „Tvorci sjena“ Kolektiva Tangram te „Četiri čudesne nezgode“ Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka, predstava koja je prošle godine osvojila nagradu riječke publike, a ove će godine biti izvan konkurencije.

Najavljeni su i popratni sadržaj Revije poput lutkarske igraonice i animaonice, predstavljanja knjiga, izložaba plakata i lutaka te projekt „Lutke u izloge".

Predstave će se izvoditi na tri lokacije - u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i u Dvorani kulture Joga u svakodnevnom životu, a publika će i ove godine birati najbolju predstavu i dodijeliti nagradu publike Domino.

Ovogodišnju Reviju pratit će i selektori inozemnih lutkarskih festivala te predstavnici UNIMA-e, krovne svjetske lutkarske organizacije. Gradonačelnica Iva Rinčić kazala je da je ponosna što Rijeka ima Gradsko kazalište lutaka, koje je dom kreativnosti, emocija i umjetničke posvećenosti. Naglasila je kako Revija već tri desetljeća daruje djeci i odraslima osmijehe, maštu i nezaboravne trenutke, spajajući umjetnost, igru i edukaciju.