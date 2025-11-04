Naši Portali
Beskompromisna glazba u novom ruhu

Jonathan i Riječki simfonijski orkestar zajedno na jedinstvenom koncertu

VL
Autor
Večernji.hr
04.11.2025.
u 15:54

Koncert Jonathana i Riječkog simfonijskog orkestra održat će se u režiji Olje Lozice, orkestracije i ravnanje orkestrom potpisuje Olja Dešić, a fotografiju Filip Kovačević, dok je ton majstor Matej Zec. Kao gosti će se priključiti Ivan Kovačić (tenor sax), te Diana Kovačić i Ana Jakšić kao prateće vokalistice

Indie rock bend Jonathan održat će jedinstveni koncert s Riječkim simfonijskim orkestrom u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci u petak 19. prosinca 2025.

Jonathan svakim novim izdanjem pokazuju rast i ne boje se pomicati vlastite glazbene granice, a najavljeni koncert pokazuje još jedan veliki korak. Prilika je to da beskompromisna, emotivna, žestoka i iskrena glazba Jonathana u jedinstvenoj izvedbi s Riječkim simfonijskim orkestrom dobije novo ruho.

Kao bend čija izdanja su redovito svrstana na ljestvice najboljih rock albuma, Jonathan slovi za jedan od najboljih regionalnih live bendova. Koncerti su im nabijeni sirovom energijom zbog čega su i nagrađivani za najboljeg koncertnog izvođača. Od debitantskog albuma “Bliss” koji ih je lansirao na vrh domaćeg indie rocka, te hvaljenog dvostrukog izdanja “To Love / To Hold”, Jonathan su s aktualnim izdanjem "Everyone Else Is Ok" još jednom zasjeli na vrhove ljestvica najboljih prošlogodišnjih albuma. Kao izuzetno koncertno aktivan bend iznova dokazuju zašto su regionalna rock sila, nastupali su uz imena poput The Editors, na američkom SXSW festivalu, a njihova vinilna reizdanja se redovito rasprodaju. 

Nastup s Riječkim simfonijskim orkestrom predstavit će koncertne himne i presjek karijere Jonathana u novom ruhu. Bit će to prilika čuti izvedbe pjesama “Battles”, “Hands”, “School”, “Have It All”, “Wake Up Call”, “Coming On Hard”, “Oh My God”, “Monkeys”, “Sometimes”, “Moments”, “Pictures”, “Leaving Here”, “Darling”, “Heaven”, “Maggie”, “Way To Go” i doživjeti jedinstveno glazbeno iskustvo.

Koncert Jonathana i Riječkog simfonijskog orkestra održat će se u režiji Olje Lozice, orkestracije i ravnanje orkestrom potpisuje Olja Dešić, a fotografiju Filip Kovačević, dok je ton majstor Matej Zec. Kao gosti će se priključiti Ivan Kovačić (tenor sax), te Diana Kovačić i Ana Jakšić kao prateće vokalistice.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 18 do 35 eura ovisno o kategoriji mjesta u gledalištu, a dostupne su u preko web stranice i na blagajni HNK Rijeka Ivana pl Zajca - Rijeka .

