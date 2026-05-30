Dva dana nostalgije i igre: U Rijeci ovaj vikend počinje prvi Festival igračaka

Prvo izdanje Festivala igračaka "Palazzo Modellino" bit će upriličeno u Rijeci, u prostoru Zajednice Talijana, posljednjeg vikenda ovog mjeseca, 30. i 31. svibnja, a donosi dva dana posvećena igračkama, kolekcionarstvu, nostalgiji i igri.

Festival igračaka zamišljen je kao mjesto susreta kolekcionara, obitelji, djece i svih zaljubljenika u predmete koji često čuvaju uspomene na djetinjstvo. Okupit će četrdesetak izlagača iz Hrvatske i inozemstva koji će predstaviti modele autića, stare igračke i fotografije te lutke Barbie.

Uz sajam, organizirat će se i buvljak kolekcionarskih igračaka. Poseban dio programa čini kutak za igru i razmjenu namijenjen najmlađima, ali i svima onima koji žele donijeti ili prodati vlastite igračke, čime se potiču kreativnost, ekološka svijest o ponovnoj uporabi predmeta te međugeneracijski dijalog.

Kao poseban magnet za ljubitelje tehničke kulture i nostalgije, u sklopu festivala bit će postavljen i poseban kutak posvećen velikoj 80. obljetnici legendarnog talijanskog motocikla Vespa.

Organizator događanja je novinar Lucio Vidotto, uz Zajednicu Talijana Rijeka, a u realizaciji se pridružio i riječki Muzej računala Peek & Poke sa svojim eksponatima. Pomoć će pružiti i volonteri iz programa Volonteri u kulturi. Ulaz oba dana je slobodan.