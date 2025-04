Fanovi 'Harryja Pottera' bijesni: Prezgodni crnac ne može glumiti masnog Snapea

Nakon tjedana šuškanja i curenja informacija, HBO je konačno otkrio prve članove glumačke ekipe za dugo očekivanu televizijsku adaptaciju serijala "Harry Potter". Najavljeni su glumci koji će utjeloviti neke od najvažnijih odraslih likova, a casting je već izazvao burne reakcije među obožavateljima.

Ulogu Albusa Dumbledorea dobio je šesterostruki dobitnik Emmyja John Lithgow, poznat po ulogama u serijama "The Crown" i "Dexter". Janet McTeer, dobitnica Tonyja i Oliviera, utjelovit će profesoricu McGonagall, dok će Nick Frost iz kultnih komedija "Shaun of the Dead" i "Hot Fuzz" glumiti Hagrida. Luke Thallon dobio je ulogu profesora Quirrella, a Paul Whitehouse će igrati domara Filcha. Međutim, najviše pozornosti privuklo je ime Paapa Essiedua, koji će glumiti profesora Snapea.

Odluka da afrobritanski glumac Paapa Essiedu preuzme ulogu Severusa Snapea, koju je u filmovima maestralno odigrao pokojni Alan Rickman, izazvala je brojne rasprave. Dio obožavatelja smatra da Essiedu fizički ne odgovara opisu lika iz knjiga, gdje je Snape opisan kao blijedi muškarac s kukastim nosom i dugom, masnom crnom kosom.

Mnogi fanovi izrazili su zabrinutost da bi promjena rase lika mogla utjecati na interpretaciju ključnih odnosa u priči, posebice kad je riječ o maltretiranju koje je Snape doživio od strane Jamesa Pottera tijekom školskih dana. Neki smatraju da bi to moglo dodati nepotrebnu rasnu dimenziju narativu koji izvorno nije bio fokusiran na ta pitanja. Drugi pak tvrde da je Paapa Essiedu jednostavno prezgodan da bi glumio neuglednog i masnjikavog Snapea.

It’s not that they made a character black. It’s that they chose the very worst character to make black. Hagrid works as black, as do so many others. Just not Snape! pic.twitter.com/0YQaP0sOLz — Sandy Petersen 🪔 (@SandyofCthulhu) April 14, 2025

"Nije stvar u tome da će jednog od likova glumiti crnac, već u tome što su odabrali najgoreg lika za to. Hagrid bi mogao biti crnac, kao i mnogi drugi likovi. Samo ne Snape" komentirao je na Twitteru Sandy Petersen, američki dizajner videoigara.

HBO just officially killed their show in the womb…



Snape is white in the books, so he should be white in the show. This is just DEI nonsense.



Now imagine what’ll look like when white James Potter bullies black Severus Snape… Great way to push a racism, victim agenda 🙄 https://t.co/UXeC7OtFvI pic.twitter.com/1mppJ3qvyg — Jon Root (@JonnyRoot_) April 14, 2025

"HBO je službeno ubio svoju seriju", dodao je voditelj i novinar Jon Root.

"Nitko ne kaže da je casting rasistički. Samo loš. Snape nije zgodni crni muškarac" napisao je pak drugi korisnik.

Snimanje serije započinje sredinom 2025. godine u Leavesden Studios pokraj Londona. HBO je najavio da će svaka sezona adaptirati po jednu knjigu iz serijala, što znači da bi projekt mogao trajati više od desetljeća.

Još uvijek se čeka objava glumaca koji će utjeloviti glavne dječje uloge Harryja, Rona i Hermione, za koje je na audiciju došlo više od 32.000 mladih talenata. Producenti obećavaju vjernu adaptaciju knjiga J.K. Rowling, koja će služiti kao izvršna producentica serije.