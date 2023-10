Gdje god gostuje ova predstava publika traži još - u Splitu igrat će četiri puta

Usprkos tome što su kao oblik divne komunikacije među ljudima umalo izumrla, pisma ipak i dalje imaju magičnu moć. Iako u današnje vrijeme gotovo više nitko ne piše i ne šalje pisma, koja time postaju svojevrsna muzejska kategorija, čini se da nostalgija za ispisivanjem tih listova papira, njihovim slanjem i primanjem te čitanjem onoga što ona donose, prenose i javljaju, kao i vremenima kada su upravo pisma bila ona profinjena rukom ispisana spona među ljudima - poprima zanimljive i ohrabrujuće razmjere. Jer ma gdje god tijekom svoje nedavno započete turneje po Hrvatskoj stigla nova predstava zagrebačkog kazališta Planet Art "Ljubavna pisma" publika je ispraća ovacijama. I traži - još.

Pa tako umjesto planirane jedne izvedbe, Slavica Knežević i Marko Torjanac koji igraju dva glavna lika u predstavi nastaloj prema istoimenoj glasovitoj melodrami američkog dramatičara Alberta Ramsdella Gurneya, gotovo svugdje imaju i dodatne izvedbe u istom danu. No, ono što se trenutačno događa u Splitu nadmašuje sve do sada.

- U Splitu smo imali u planu, a tako je bilo i dogovoreno, da "Ljubavna pisma" odigramo samo jednom, sad u petak 20. listopada, u 20 sati. No interes publike bio je toliko velik da smo naknadno ubacili još jednu izvedbu toga istoga dana, u 18 sati. Ali ni to nije bilo sve. Vladala je tolika potražnja za kartama da smo odlučili u Splitu dodati i treću izvedbu, u subotu u 20 sati. A zato što publika naprosto traži još karata za "Ljubavna pisma" jutros smo u svoj raspored igranja dodali i četvrtu splitsku izvedbu, u subotu, opet u 18 sati. Znači, umjesto jednog dana i jedne izvedbe, kako je bilo planirano, u Splitu ćemo u dva dana odigrati četiri predstave. Vjerojatno bi postojao interes i za petu splitsku izvedbu, u nedjelju, ali to nije moguće jer u nedjelju navečer "Ljubana pisma" opet igramo u Zagrebu, u Maloj dvorani Lisinski - kazao nam je danas Marko Torjanac, osnivač i ravnatelj Planet Arta, koji je i preveo Gurneyev tekst te sa Slavicom Knežević potpisuje i adaptaciju te režiju predstave.

Kako je Planet Art na turneju s tom predstavom krenuo 5. listopada te su iza njih već gostovanja u Rijeci, Varaždinu, Šibeniku i Dubrovniku, pitali smo ga kakve su reakcije publike i je li još negdje zbog velikog interesa bilo ubacivanja dodatnih izvedbi.

- Publika svugdje reagira odlično. Divno. Svugdje su ovacije. Gdje god dođemo dvorane su dupkom pune. I svugdje smo morali ubacivati dodatne predstave, i u Varaždinu, i u Šibeniku, i u Dubrovniku. Svugdje smo u jednom danu, umjesto jedne, morali igrati dvije predstave. Jest da je to malo napornije, ali kada i Slavica i ja vidimo te osjetimo taj zanos i takvo oduševljenje publike to nam daje dodatnu snagu i energiju. Ljudi nam nakon predstave i osobno prilaze kako bi nam zahvalili što smo došli i kako bi nam rekli svoje dojmove o predstavi. A puno je i izvrsnih komentara na Facebooku - uzvratio je Torjanac.

Kako nakon Splita "Ljubavna pisma" odlaze u Osijek, gdje će ih tamošnja publika moći pogledati u četvrtak 26. listopada, zanimalo nas je bi li se i tamo moglo ponoviti dvostruko igranje u jednom danu.

- Prodaja karata i u Osijeku ide jako, jako dobro pa možda i tamo bude dodatnih predstava - kazao nam je Torjanac.

A budući da se hrvatska turneja "Ljubavnih pisama" nastavlja i tijekom studenoga - u Zadru, Umagu, Virovitici i Karlovcu - za pretpostaviti je da će i tamošnji ljubitelji kazališta, sjajnih kazališnih komada i vrhunskih glumačkih interpretacija tražiti kartu više pa će predstava dobivati i dodatne izvedbe.

Za kraj ćemo samo podsjetiti što nam je nedavno, najavljujući početak njihove turneje, o "Ljubavnim pismima" kazao prvi čovjek Planet Arta.

- Ta predstava govori o onim velikim sudbinskim ljubavima koje svi imamo i koje su snažno utjecale na nas, formirale nas, možda čak i promijenile, ali se ili uopće nisu realizirale ili ne u onom obimu kako smo željeli. To je predstava koja postavlja pitanja što bi bilo da je bilo i postoji li popravni ispit iz ljubavi - i svakoga će podsjetiti na vlastite velike ljubavi. I zato ona izaziva tako velik interes i zato na njoj bude puno smijeha jer je prepuna humora, ali i suza. I znaju nas ljudi zaustavljati na cesti govoreći da su gledali predstavu, neki čak i dvaput. Neki već najavljuju i treće gledanje. Mislili smo da će publika te predstave biti ljudi od 35 godina naviše, no nedavno mi je jedan mladić od 25 godina kazao da ju je gledao već dvaput. Eto, to je najbolji dokaz da je predstava odlično prihvaćena. A Slavica i ja smo se, pripremajući je, najviše bavili adaptacijom jer je original napisan i smješten između 30-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. A kako se od 80-ih, kada komad u originalu završava, komunikacija, i pisana i svaka druga, jako promijenila jer su se pojavili e-mailovi, SMS-ovi i razne vrste društvenih mreža i aplikacija, trebalo je i sve to uvažiti te unijeti u sam komad. Komad je i izrazito američki pa smo stvari neutralizirali i učinili ih univerzalnijima. Znači, predstava nema onu barijeru da govori o nekoj drugoj sredini. Ona je sad jako prepoznatljiva i postala je nekako jako naša - kazao nam je Torjanac tom prilikom donoseći srž priče o Melissi i Andrewu, prijateljima iz djetinjstva koji gotovo 50 godina svoj bliski odnos pletu pišući pisma iako ih život nakon zajedničkih školskih klupa odvodi u sasvim različitim smjerovima.