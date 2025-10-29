FOTO Filharmonija priprema glazbenu bajku "Božić kod Zimogroznih"

Kako se bliži blagdansko razdoblje, Zagrebačka filharmonija najavljuje glazbeno-scensku predstavu „Božić kod Zimogroznih“, pod dirigentskim vodstvom Krešimira Batinića, u režiji Petre Radin i s glazbom Dubravka Palanovića. Predstava će se održati u maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Proba predstave "Božić kod Zimogroznih"

U središtu priče su likovi Zima i Grozni, koji ne vole božićne ukrase, lampice ni blagdansku vrevu. Njihov se pogled na svijet mijenja nakon susreta s djevojčicom Marijom, čije pismo nepoznatom prijatelju izražava jednostavnu želju – da Božić ponovno bude ispunjen ljubavlju i toplinom kakvu je osjećala dok joj je majka bila živa. Susret potiče Zimu i Groznog na put prema otkrivanju istinskog duha Božića.

U predstavi sudjeluju glumci Jan Kerekeš, Hana Hegedušić, Dražen Bratulić, Damir Poljičak i Tia Mikić. Kroz spoj glazbe i pripovijesti, predstava istražuje teme promjene, obiteljskih vrijednosti i zajedništva.

Kako navode organizatori, riječ je o dirljivoj blagdanskoj priči koja podsjeća da se čuda događaju kada otvorimo srce te da se „Božić ne nalazi u darovima ni blještavilu, nego u ljudskim odnosima, dobroti i ljubavi“.