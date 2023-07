Festival otvara šest break dance plesača koji se pretvaraju u dragulje i minerale

Istarski Svetvinčenat i ove godine postaje ljetni centar plesne umjetnosti. Od 21. do 23. srpnja održat će se 24. izdanje Festivala plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat. Tijekom tri dana festivala bit će prikazane upečatljive predstave koje je izabrala umjetnička selektorica festivala Snježana Abramović Milković, ujedno i njegova osnivačica. S međunarodnim programom koji festival ovog puta dovodi iz Italije, Francuske, Španjolske, Austrije, Slovenije, Srbije i Cipra te Hrvatske, festival je ponovno nezaobilazan dio istarske ljetne kulturne ponude.

U petak 21. srpnja na savičentskoj Placi festival otvara "Sous-sol", prva kreacija francuske Cije Allongé, koju je zamislio i koreografirao Arnaud Deprez, a u kojoj šest break dance izvođača publiku odvode na putovanje u istraživanje drugih svjetova u galaktici. Oni su u misiji otkrivanja minerala i dragulja, u koje se naposljetku i pretvaraju. Nakon nje, u Kaštelu Grimani bit će izvedena predstava "Gran Bolero" u izvedbi Zagrebačkog plesnog ansambla i slovenskog En-Knapa.

U subotu 22. srpnja održat će se radionica "Tijela u susretu", a večernji program predstavom "Igralište 22" Jovane Zelenović i Margarete Firinger. U Kaštelu će nastupiti Lali Ayguade Company s predstavom "Runa", koja govori o pričama iz drugog svijeta i/ili iz nekog drugog vremena. Slijedi Andréa Givanovitch sa svojim radom "Leather Better". Treći dan festivala na trgu otvara predstava "In memory of..." srpske umjetnice s ciparskom adresom Milene Ugren Koulas, na istome mjestu nastupit će i talijanska Compagnia Bellanda s predstavom "Symposion", a za kraj publiku čeka još jedan bolero – "House Bolero" Mateja Kejžara i Studija za suvremeni ples.