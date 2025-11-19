Donatorska večer „Tama koja spaja“ okupila zajednicu u podršci slijepim i slabovidnim osobama

Događanje je organizirao Lions klub Lenuci, u suradnji s Hrvatskim knjižničarskim društvom u okviru Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“, Hrvatskom knjižnicom za slijepe te pijanistom Vitomirom Ivanjekom.

Ova večer, ispunjena toplinom i istinskim zajedništvom, okupila je brojne sudionike i donatore s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu 3D printera koji će slijepim i slabovidnim korisnicima knjižnice otvoriti potpuno nove mogućnosti pristupa znanju, kulturi i svakodnevnim iskustvima.

Inspirativni govori i predstavljanje inicijativa

U uvodnom dijelu okupljenima su se obratile:

prof. dr. sc. Sanja Kalambura, predsjednica Lions kluba Lenuci,

Ivana Škender, članica kluba,

Sandra Domijan Radujković, zamjenica voditeljice Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“.

Inicijativa triju članica – Sanje, Ivane i Sandre – potaknula je akciju prikupljanja donacija za 3D printer, koji će biti vrijedan alat u izradi taktilnih materijala za slijepu i slabovidnu djecu i odrasle.

Rad Hrvatske knjižnice za slijepe predstavila je ravnateljica Karolina Zlatar Radigović, dok je kolega Ivan Čorak održao poticajan i emotivan govor o važnosti pristupačnih sadržaja. Stručnjak Marko Pavić prisutnima je približio široke mogućnosti primjene 3D tehnologije u obrazovanju i svakodnevnom životu slijepih osoba.

Doživljaj u mraku i glazbena pratnja

Posebnost večeri bila je degustacija vina i čokolade u potpunom mraku, iskustvo koje je gostima omogućilo da nakratko urone u svijet bez svjetla. Događaj je svojim glazbenim nastupom obogatio pijanist Vitomir Ivanjek, čije je muziciranje dalo večeri nježnu i emotivnu notu. Zahvala je upućena i njegovoj supruzi Katarini Ivanjek na vođenju i interpretaciji.

Lions klub Lenuci tom je prilikom predstavio i svoju ručno rađenu čokoladu „LENUCI – okus vremena“, uz čestitke predsjednici kluba Sanji Kalamburi na realizaciji ovog posebnog projekta.

Zahvala i pogled u budućnost

Topla, prijateljska i iskrena atmosfera ispunila je prostor restorana ROOF, a brojni donatori, gosti i suradnici pridonijeli su uspjehu inicijative.

Hrvatska knjižnica za slijepe izrazila je duboku zahvalnost Lions klubu Lenuci, organizatorima, glazbenicima te svim dobročiniteljima koji su svojim doprinosom pomogli ostvariti ovaj važan projekt.

Prikupljena sredstva bit će usmjerena na nabavu 3D printera, a po njegovu dolasku javnosti će biti predstavljeni prvi rezultati i taktilni materijali nastali zahvaljujući ovoj donatorskoj večeri.

Organizatori najavljuju i daljnju suradnju, uključujući interkulturalne projekte sa švicarskim institucijama te koncert slijepe hrvatske pjevačice Bernarde Brunović, koji će dodatno promicati inkluziju i vidljivost osoba s oštećenjem vida.

Velika hvala svim sponzorima i donatorima koji su ovu večer učinili mogućom i uspješnom!

„Tama koja spaja“ pokazala je da, kad se zajednica ujedini, i mrak može postati prostor svjetlosti, razumijevanja i nade.“