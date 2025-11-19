Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
Donatorska večer

Donatorska večer „Tama koja spaja“ okupila zajednicu u podršci slijepim i slabovidnim osobama

Tama koja spaja
Foto: Promo
1/7
VL
Autor
Promo
19.11.2025.
u 14:26

U restoranu ROOF LATERAL u Zagrebu održana je donatorska večer „Tama koja spaja“, jedinstveno događanje posvećeno podršci slijepim, slabovidnim osobama te osobama s disleksijom i drugim teškoćama čitanja.

Događanje je organizirao Lions klub Lenuci, u suradnji s Hrvatskim knjižničarskim društvom u okviru Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“, Hrvatskom knjižnicom za slijepe te pijanistom Vitomirom Ivanjekom.

Ova večer, ispunjena toplinom i istinskim zajedništvom, okupila je brojne sudionike i donatore s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu 3D printera koji će slijepim i slabovidnim korisnicima knjižnice otvoriti potpuno nove mogućnosti pristupa znanju, kulturi i svakodnevnim iskustvima.

Inspirativni govori i predstavljanje inicijativa

U uvodnom dijelu okupljenima su se obratile:

prof. dr. sc. Sanja Kalambura, predsjednica Lions kluba Lenuci,

Ivana Škender, članica kluba,

Sandra Domijan Radujković, zamjenica voditeljice Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“.

Inicijativa triju članica – Sanje, Ivane i Sandre – potaknula je akciju prikupljanja donacija za 3D printer, koji će biti vrijedan alat u izradi taktilnih materijala za slijepu i slabovidnu djecu i odrasle.

Rad Hrvatske knjižnice za slijepe predstavila je ravnateljica Karolina Zlatar Radigović, dok je kolega Ivan Čorak održao poticajan i emotivan govor o važnosti pristupačnih sadržaja. Stručnjak Marko Pavić prisutnima je približio široke mogućnosti primjene 3D tehnologije u obrazovanju i svakodnevnom životu slijepih osoba.

Doživljaj u mraku i glazbena pratnja

Posebnost večeri bila je degustacija vina i čokolade u potpunom mraku, iskustvo koje je gostima omogućilo da nakratko urone u svijet bez svjetla. Događaj je svojim glazbenim nastupom obogatio pijanist Vitomir Ivanjek, čije je muziciranje dalo večeri nježnu i emotivnu notu. Zahvala je upućena i njegovoj supruzi Katarini Ivanjek na vođenju i interpretaciji.

Lions klub Lenuci tom je prilikom predstavio i svoju ručno rađenu čokoladu „LENUCI – okus vremena“, uz čestitke predsjednici kluba Sanji Kalamburi na realizaciji ovog posebnog projekta.

Zahvala i pogled u budućnost

Topla, prijateljska i iskrena atmosfera ispunila je prostor restorana ROOF, a brojni donatori, gosti i suradnici pridonijeli su uspjehu inicijative.

Hrvatska knjižnica za slijepe izrazila je duboku zahvalnost Lions klubu Lenuci, organizatorima, glazbenicima te svim dobročiniteljima koji su svojim doprinosom pomogli ostvariti ovaj važan projekt.

Prikupljena sredstva bit će usmjerena na nabavu 3D printera, a po njegovu dolasku javnosti će biti predstavljeni prvi rezultati i taktilni materijali nastali zahvaljujući ovoj donatorskoj večeri.

Organizatori najavljuju i daljnju suradnju, uključujući interkulturalne projekte sa švicarskim institucijama te koncert slijepe hrvatske pjevačice Bernarde Brunović, koji će dodatno promicati inkluziju i vidljivost osoba s oštećenjem vida.

Velika hvala svim sponzorima i donatorima koji su ovu večer učinili mogućom i uspješnom!

„Tama koja spaja“ pokazala je da, kad se zajednica ujedini, i mrak može postati prostor svjetlosti, razumijevanja i nade.“

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina
"sokol - nezaustavljiv kao sudbina"

Gotovo 7 tisuća gledatelja tijekom vikenda je pogledalo film, a službeni trailer broji čak 600 tisuća pregleda!

Film  “Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina” Eduarda i Dominika Galića daje emotivan uvid u stvarnost rata ispričanu kroz jedinstvenu priču hrabrosti i otpornosti, istinitu, snažnu i dirljivu priču stvarnog heroja Velimira Đereka Sokola, ali i viđenja njegovih suboraca, obitelji te novih generacija. Njegov je lik oživljen uz pomoć umjetne inteligencije i stvorene su cjelovite igrane scene u stvarnom povijesnom okruženju

Blokadni filmovi
u Art-kinu Rijeka

Počinje 12. STIFF: Gledat ćemo filmove o studentskim blokadama i profesoru prevarantu

Ovogodišnje izdanje Međunarodnog studentskog filmskog festivala posvećeno je temi Trag. Kako navodi umjetnička direktorica STIFF-a Katarina Kožul, "kroz prizmu studentskog filmskog stvaralaštva analizirat ćemo utjecaj koji imamo jedni na druge i utjecaj umjetnosti na društvo. Prikupljajući svjedočanstva različitih osobnih iskustava i važnih neispričanih priča, ali i širih društvenih tema utkanih u odabrane filmove, ispitat ćemo kako nas promjene oblikuju, obogaćuju i uče"

"Kvetch"
"Kvetch"

Za mnoge je ljude strah težak problem, a novi komad Teatra Exit posvećen je upravo onima koji se boje

Svi živimo u sjeni straha. Strah nas često tjera da se skrivamo čak i pred najbližima. Ovaj komad je posvećen onima koji se boje. U ovoj satiričnoj komediji, riječ Kvetch odnosi se na likove koji se žale na ljude koji ih okružuju i na neuroze koje ih muče. Predstava se igra u prijevodu Darije Udovičić, a glume Slavica Knežević, Erna Rudnički, Ivan Simon, Vedran Komerički i Hrvoje Barišić. Matko Raguž, osim režije, potpisuje i scenu, Marita Ćopo kostimografiju, a oblikovanje svjetla Marino Frankola

Nastale su proljetos, a djeluju proročanski

Mladi umjetnik na svojim grafikama 'predvidio' požar Vjesnikovog nebodera

Grafike Jakova Pašalića trenutačno su izložene u Tifološkom muzeju, a iako djeluju kao da je na njima neboder Vjesnika već izgorio, nastale su puno prije požara, a rupe na Pašalićevom Vjesniku u biti označavaju kontrast nekadašnje vanjštine zgrade koja ga je očaravala svojim bakrenim sjajem, i njegove prazne unutrašnjosti. 'Suludo mi je sada vidjeti prave rupe u zgradi Vjesnika, ne one s moje grafike. Nitko od nas nije mogao ni zamisliti da će preko noći izgorjeti i izgubiti svoj sjaj. Volio sam tu zgradu', kazao je Pašalić

Učitaj još

Kupnja