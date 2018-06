Dobro odjeveni ljudi za njega su bili slika života u New Yorku

Ono što je Feđa Klarić bio i jest za Split, to je Bill Cunningham bio za New York: dobri duh grada kojem je ljubav iskazivao kao kroničar na svojim sjajnim fotografijama. U čast tom slavnom fotoreporteru, koji danas slovi za jednog od zaštitnih znakova New Yorka, u The New York Historical Society, na Upper West Sideu, otvorena je izložba “Celebrating Bill Cunningham”.

Njegov kut na Petoj aveniji

Na izložbi nisu prikazane samo njegove sjajne fotografije ‘stajliš’ Njujorčana tijekom četiri desetljeća (a nađeno ih je na tisuće neobjavljenih nakon što je 2016. fotograf umro od srčanog udara u 87. godini) već je ovdje i legendarni Cunninghamov bicikl na kojem je krstario gradom, zatim prva kamera Olympus Pen-D, plava jakna od jeansa, pisma, ručno rađene čestitke za Valentinovo, kao i znak: `Bill Cunningham Corner`, koji je postavljen nakon njegove smrti na uglu Pete avenije i 57. ulice.

No, ono što je malo poznato o Cunninghamu jest činjenica da je u mladosti bio vrlo darovit klobučar, odakle zapravo i kreće njegova ljubav prema modnom novinarstvu. Kao 19-godišnjak, nakon što je izbačen s Harvarda, Cunningham je iz rodnog Bostona stigao u New York, nakratko se zaposlio u oglašivačkom odjelu tvrtke Bonwit Teller i potom pokrenuo svoju tvrtku za proizvodnju šešira, koju je nazvao William J.

No, brzo je morao u vojsku, tijekom Korejskog rata bio je stacioniran u Francuskoj, gdje se oduševio modom, a osim svojih šešira, radio je i za Chez Ninon, salon visoke mode koji je prodavao Chanel, Givenchy i Dior. Pedesetih su njegove klijentice bile Marilyn Monroe, Katharine Hepburn, Josephine Baker i buduća prva dama Sjedinjenih Američkih Država Jacqueline Bouvier.

Upravo su ga te slavne dame, njegove vjerne mušterije i nagovorile da počne pisati kolumnu, prvo u Women`s Wear Daily, a zatim i za Chicago Tribune.

Crni kostim Jackie Kennedy

Za potrebe tih članaka počeo je i snimati spontane fotografije na ulicama New Yorka, da bi se 1962. posvetio tom poslu i zatvorio svoj salon. No, godinu dana poslije, kada je ubijen predsjednik Kennedy, njegova udovica poslala je Cunninghamu crveni Balenciaga kostim, kupljen u Chez Ninonu: on ga je obojio u crno da bi ga Jackie mogla nositi na sprovodu.

Njegova ljubav prema modi najbolje se vidjela na fotografijama koje je od 1978. objavljivao u kolumni On the Street (Na ulici) u New York Timesu, a do smrti je bio među obaveznim uzvanicima na najglamuroznijim modnim revijama, ali i brojnim drugim društvenim događajima u Velikoj Jabuci.