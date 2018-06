Izlazi album nepoznatih skladbi Johna Coltranea

Snimka originalnih kompozicija legendarnog jazz saksofonista koji je taj žanr odveo u nove sfere glazbenih sloboda, otkrivena je 55 godina nakon nastanka.

Od sedam skladbi, dvije nazvane “Original 11383” i “Original 11386” – obje odsvirane na soprano saksofonu – nisu poznate javnosti, dok je skladba “One Up, One Down” izvedena samo jednom uživo u Birdland jazz klubu, ali nikada nije poslušana snimljena u studijskoj verziji. Sve one naći će se na albumu “Both Directions at Once: the Lost Album” koji izlazi 29. lipnja.

Materijal je snimljen 6. ožujka 1963. u studiju Van Gelder u New Jerseyu, a osim Coltranea na njemu sviraju i Jimmy Garrison na basu, Elvin Jones na bubnjevima i McCoy Tyner na klaviru – dakle u pitanju je kvartet koji je snimio i jazz klasike albume “A Love Supreme” i “Ballads”. Zvučni zapis čuvan je u okviru diskografske kuće Impulse!, a slučajno je uništen 70-ih kada je tvrtka, smanjujući troškove poslovanja, uništila dio pohranjenog materijala. No Coltrane je svoju presnimku materijala dao tadašnjoj supruzi Naimi Coltrane – usprkos njihovim već tada jakim trzavicama nakon kojih su se 1966. i razveli.

Upravo njezina obitelj snimku je otkrila javnosti, diskografska kuća Impuls! izdaje album, a Coltraneov sin Ravi Coltrane, koji je pripremio materijal za objavu, ustvrdio je da snimke njegova oca predstavljaju u novom svjetlu “jednom nogom u prošlosti, ali drugom daleko u budućnosti posve suvremenoj onome što od jazza slušamo danas”.

Coltrane je bio saksofonist i skladatelj sjajne tehnike i improvizacije. Neposredno je oblikovao cijelu generaciju glazbenika. Njegove improvizacije često su u modusima i ljestvicama drugačijima od uobičajenog dura i mola. Preminuo je 1967., u 41. godini života od posljedica raka jetre. Prije smrti snimio je 45 studijskih albuma.