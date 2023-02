Bizarni rasistički ispad autora upropastio omiljeni strip nakon 30 godina

Stotine novina diljem SAD-a preko noći su odustale od objavljivanja omiljenog "Dilberta" nakon što je tvorac satiričnog stripa crne Amerikance nazvao "mrzilačkom skupinom " i sugerirao da bi se bijelci trebali "maknuti dovraga" od njih.

Sve se dogodilo krajem prošloga tjedna u njegovoj YouTube emisiji "Prava kava sa Scottom Adamsom", u kojoj je komentirao anketu koju je objavila konzervativna kompanija Rasmussen Reports, a prema kojoj se samo 53% crnih Amerikanaca slaže s izjavom: "U redu je biti bijelac."

To ga je potaknulo na dugu, bizarnu tiradu u kojoj je između ostaloga rekao kako se, "ako ste bijelac, ne isplati pomagati crncima jer ćete i dalje samo biti optuženi za rasizam", te dodao: "Na temelju načina na koji se stvari trenutačno odvijaju, najbolji savjet koji bih dao bijelcima jest da se klone crnaca, samo odjebite... jer ovo se ne može popraviti."

Potom je "velikodušno" rekao da "ne poziva na rat protiv crnaca, samo sugerira im se više ne treba pomagati" i optužio afroameričku zajednicu za visoke stope kriminala, fizičke napade na bijelce te manjak interesa za dostupno obrazovanje.

Očekivano, njegov istup izazvao je instant-reakciju diljem SAD-a, a do kraja vikenda gotovo da više nije bilo medija spremnoga na objavljivanje "Dilberta". Među onima koji su ga otkazali nalaze se The New York Times, Washington Post, The Boston Globe, The Los Angeles Times i medijska kuća USA Today, koja u svojem portfelju ima i stotine manjih novina.

Adams je nakon toga na Twitteru rekao da je samo "savjetovao ljudima da izbjegavaju mržnju" i sugerirao da otkazivanje njegove karikature znači da je sloboda govora u Americi "pod napadom", što je česta fraza američke ekstremne desnice. Ubrzo su izronili i brojni raniji videi u kojem Scott Adams podržava teorije zavjere, propituje broj stradalih u Holokaustu, slavi Donalda Trumpa i tvrdi da je žrtva rasističkih napada Hollywooda i korporativne Amerike.

Nakon početne šutnje, Adamsu je ugovor otkazala i njegova izdavačka kuća Andrews McMeel Universal, koja se punih trideset godina brinula o autorskim pravima za omiljeni strip.

"Raskid ugovora odnosit će se na sve oblike suradnje sa Scottom Adamsom i sve oblike distribucije 'Dilberta' i njegovih drugih radova", objavili su na društvenim mrežama.

Razočaravajući kraj dolazi nakon punih trideset godina "Dilberta", antijunaka dosadnog uredskog svijeta, koji je dirao srca mnogih koji su se u korporativnom svijetu osjećali otuđeno i destimulirano.

"Dilberta" je do ovog trenutka redovito objavljivalo nevjerojatnih dvije tisuće medijskih kuća u 65 zemalja i na 25 jezika.