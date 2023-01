Zgode i nezgode proždrljive svinjice Rokija kojem će velik apetit doći glave

U utorak je u Pričozemskoj, prvoj hrvatskoj knjižari za djecu, predstavljen strip "Roki na dijeti". Autorica simpatične priče o debelom praščiću Rokiju naša je poznata književnica za djecu Branka Primorac, a za crteže zaslužan je ilustrator i strip-crtač Davor Schunk.

Nije to bilo klasično, dosadno predstavljanje, zadovoljno je komentirala Branka Primorac.

– Došli su i ljudi s djecom, malim predškolcima, koji su jako pozorno sve slušali. Davor Schunk, moderatorica Silvija Šesto i ja šalili smo se, ljutili, uskakali si u riječ. Skroz neformalno i zanimljivo! A Pričozemska, gdje se održala promocija, prekrasno je mjesto. Sjajna je to ideja za prvu hrvatsku knjižaru za djecu, gdje drže samo dječje knjige, i hrvatskih i stranih autora. Takvih, specijaliziranih knjižara ima u svijetu, no ovo je prva naša. I sam je prostor na Ravnicama zaista prekrasan i pun svjetla – kazala nam je Branka Primorac.

Iako je iza nje niz dječjih knjiga i slikovnica, ovo je prvi put da se ta nagrađivana književnica i bivša urednica kulture Večernjeg lista uhvatila ukoštac s formom stripa. Kako je to izgledalo, upitali smo je.

– Uopće nisam znala da će ovo postati strip! Pisala sam priču za slikovnicu i kada je urednica iz izdavačke kuće Ibis grafika Saša Krnić pročitala tekst, rekla mi je: "Meni to miriše na strip" – ispričala nam je Primorac.

Međutim, budući da u stripu slika govori i više od tisuću riječi, bilo je potrebno malo i skratiti njezin tekst. Sveli su ga na minimum i u početku joj to nikako nije bilo drago.

– Žao mi je bilo, naravno, kratiti svoj tekst. Ali na kraju, kada sam vidjela gotov strip, nije mi bilo nimalo krivo. Kad sam bila urednica, prelamala sam stripove i o njima znam puno, ali nikada ga nisam pisala. Kao i u novinarstvu, i u književnosti svaka vrsta zahtijeva drukčiji pristup i stil, a u to sam se uvjerila i ovog puta što se stripa tiče. U stripu se tekst sklanja ispred crteža, no kako bi tu ideju koju je autor teksta imao u početku još snažnije prikazao čitateljima. Svi znamo da "slika govori tisuću riječi", a to se i ovdje pokazalo točnim i izuzetno sam zadovoljna – kaže Branka Primorac i ističe kako je ideja ipak najvažnija, ali i da je danas uistinu teško pronaći dobru, svježu i nepotrošenu ideju.

Simpatični Roki prasac je kojeg od gazde koji ga želi pretvoriti u kobasice, spase dvije male, mršave koze Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Junak je njezina stripa Roki, prava supersvinja od pola tone. Kao svaka svinja, Roki voli jesti, i to baš sve! Voli i čušpajz, pizzu, grah, meso, kosti, pite, kolače, sladoled, zagoreno, zapečeno; ako mora, može i nešto zeleno. No, Rokiju prijeti smrtna opasnost – gazda ga želi pretvoriti u kobasice. Od zle sudbine spašavaju ga dvije mršave koze koje ga primaju u svoj dom, ali njihov suživot neće biti baš tako jednostavan...

– Ideju sam dobila, kao što to obično i biva, iz društvenog života i svega što nas okružuje. Činjenica je da mnogo nas ima probleme s prekomjernom težinom, a i često se ponavlja da smo "predebela nacija". Međutim, mislim da, kada je literatura u pitanju, ne smijemo takvim problemima pristupati predoslovno ili docirati. Zato sam to odlučila prikazati na duhovit način, da se može smijati kroz cijelu priču. "Roki na dijeti" strip je namijenjen svima, i djeci i odraslima, a njegova poruka bi bila: "Samo umjereno" – zaključila je Branka Primorac.