FOTO Vodimo vas na provokativnu izložbu Vlaste Delimar kojom propituje Riječane jesu li živi
Izložba Vlaste Delimar "Riječani, provjerite jeste li živi" otvorena je u riječkoj Galeriji Kortil kao prva postaja višelokacijskog projekta posvećenog jednoj od ključnih umjetnica performansa u Hrvatskoj i regiji. Kustosice izložbe su Sabina Oroshi i Katerina Jovanović, a nakon Rijeke izložba će se postaviti u Splitu, Zagrebu i Ljubljani. U Galeriji Kortil izložba ostaje otvorena do 14. kolovoza
Kako je istaknula Oroshi, izložba je zamišljena kao antiretrospektiva, jer su pri postavljanju izložbe "gledali na opus Vlaste Delimar na način da ga ne zatvaramo, kao živi opus".
"Njezini radovi danas kao i prije 40 ili 50 godina jednakom snagom progovaraju o temama koje su danas ponovno dosta relevantne, a ona svojim tijelom, seksualnošću, starenjem ili propitivanjem starenja, gledanjem u javni prostor kroz ranjivost, ljubav i humor ponovno aktualizira zanimljive elemente reakcije", rekla je Oroshi. Dodala je i kako nam "antiretrospektiva omogućuje da radove čitamo kroz povratke, kroz nova čitanja i kroz nekakve nove intenzitete"
Naslov izložbe znači poruku Riječanima da ocijene svoju živost, ne kao biološku činjenicu, nego kao svoju sposobnost da osjetimo reakciju pred radom, istaknula je. Druga kustosica Katerina Jovanović istaknula je da je izložba orijentirana i organizirana oko četiri kategorije, a to su tijelo, sjećanje, intima i prisutnost. Te kategorije zapravo označavaju na koji način Vlasta Delimar svoje tijelo koristi za umjetnički, politički i društveni diskurs
Kategorije ne sagledavamo linearno, niti kronološki, nego tvore novo značenje, novo čitanje i nude dijalog, navela je Jovanović. Cjelina prisutnosti u javnom prostoru je organizirana oko performansa i akcija, izvedenim u urbanim prostorima gdje Delimar tijelom intervenira u svakodnevnicu grada otvarajući pitanje javne vidljivosti, normi, kontrole, nasilja i odgovornosti zajednice prema onome što se događa ispred svih nas. Sljedeća kategorija je vrijeme i sjećanje izvan linearnog narativa. Radove u ovoj cjelini povezuju osobna, Vlastina iskustva s kolektivnom memorijom gdje umjetnica kroz fotografije i objekte istražuje kako se sjećanja, povijesni događaji ali i emocionalna iskustva neprestano vraćaju i dobivaju nova značenja u različitim društvenim okolnostima, rekla je kustosica
U cjelini tijela kao polja egzistencijalnog sukoba su radovi koji istražuju tijelo kao prostor društvenih očekivanja, srama, želje, seksualnosti i osobne autonomije. U posljednjoj cjelini radikalne intimnosti kao autobiografske mitologije autorica polazi od vlastitih iskustva, ljubavnih odnosa i osobnih priča te stvara jedinstvenu autobiografsku mitologiju, pri čemu intima nije privatna ispovijest nego strategija i sredstvo za istraživanje ranjivosti, ljubavi, seksualnosti i odnosa između osobnog i javnog, navela je Jovanović
Vlasta Delimar je pozdravila okupljene, podsjetivši da je u ovom prostoru imala samostalnu izložbu "Lady Godiva" prije 24 godine. Ustvrdila je da nikad do sad nije surađivala s kustosicama poput Oroshi i Jovanović, istaknuvši da su ostvarile remek-djelo