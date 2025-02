Biblijski sin razmetni postao je punokrvni operni junak

Na Velikoj sceni varaždinskog HNK u subotu je praizvedena opera skladatelja i dirigenta Anđelka Igreca „Povratak razmetnoga sina”, u režiji japanskog redatelja Tara Morikawe te u koprodukciji sa zborom Chorus Angelicus Varaždin.

Skladatelj Anđelko Igrec se na hrvatskoj glazbenoj sceni pojavio prije nešto više od četvrt stoljeća, nakon završenih studija kompozicije, crkvene glazbe i orkestralnog dirigiranja na Sveučilištu za glazbu u Beču.

Od 1999. do 2017. bio je katedralni orguljaš i zborovođa u Varaždinu, a do 2022. i voditelj Ureda za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije. Kvaliteta i raznovrsnost crkvenog muziciranja, liturgijskog i izvanliturgijskog, njegovim se dolaskom vidno podigla, a podsjetnik na to vrijeme je osobito zbor Chorus angelicus. Osnovan kao katedralni zbor, ansambl se pod Igrecovim vodstvom poslije osamostalio i danas je to jedan od najboljih hrvatskih amaterskih zborova, spreman i za najveće profesionalne izazove.

To je dokazano nizom izvedbi kapitalnih oratorijskih djela, od renesansnih do suvremenih. Osim u praizvedbama skladbi samog Igreca, zbor se pod njegovim vodstvom i u suradnji s raznim hrvatskim i inozemnim instrumentalnim ansamblima i orkestrima iskazao izvodeći oratorijska remek djela različitih epoha kao što su Monteverdijeve "Vespere", Händelov "Dixit Dominus" i "Juda Makabejac", Honeggerov "Kralj David" ili Bernsteinovi "Chichesterski psalmi".

Igrec se uz to i samostalno razvijao kao orguljaš, skladatelj i dirigent uvelike osvježavajući hrvatsku, a osobito ionako bogatu varaždinsku glazbenu scenu i kulturu. Vrhunac njegova dosadašnjeg djelovanja, kao i zbora Chorus angelicus, dogodio se 8. veljače, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu gdje je praizvedena Igrecova opera "Povratak razmetnoga sina", s reprizom sljedeće večeri, u nedjelju.

Ideja za operu nastala je još 2015. kada ju je Igrec, kao crkvenu operu, namjeravao prirediti za jubilej Varaždinske biskupije 2017. U to je vrijeme pristupio i piscu Miri Gavranu koji je prema evanđeoskoj paraboli o sinu razmetnom u samo tri tjedna napisao libreto. Međutim, kako nam je sam rekao, Igrecu su drugi projekti i obveze tada odvukli pozornost i oduzeli potrebno vrijeme, pa je skladanju ove opere prionuo tek za vrijeme prvog pandemijskog zatvaranja 2020. godine, a stihovani Gavranov libreto u međuvremenu je doradio i prilagodio Branko Ružić.

Nakon završetka većeg dijela opere, Igrec je prionuo onom još težem dijelu posla, traženju pozornice i producenta za svoj zahtjevni projekt. Kada se nekoliko ideja izjalovilo, odlučio je držati se onoga što on i njegov zbor s bogatim oratorijskim iskustvom najbolje znaju. Planirali su polukoncertnu izvedbu. Igrec je paralelno aktivan u Austriji, kao dirigent kazališta u Badenu, kao i u Beču gdje je upoznao austrijskog Japanca Taroa Morikawu, vrlo ambicioznog umjetnika koji već godinama stječe redateljsko iskustvo asistirajući na pozornicama najvećih bečkih kazališta.

Tako je Torikawi "Povratak razmetnoga sina" prva samostalna operna režija, a ideju o pravoj scenskoj izvedbi s oduševljenjem su prihvatili i pjevači zbora Chorus angelicus kojima će scenski nastup biti uzbudljivo novo iskustvo. Preduvjet je bio i dodatan napor da svoj dio partiture nauče napamet. Da bi došlo do realizacije, ključan je bio ulazak varaždinskog HNK u koprodukciju opere, kao i sudjelovanje respektabilnog Varaždinskog komornog orkestra.

– Za razliku od maestoznih crkvenih oratorija, opera je drama i kao takva je i za mene bila sasvim novo iskustvo, a poseban je izazov predstavljalo pisanje glazbe za glasove – kaže Igrec.

Sam libretist Gavran u samom ga je početku odgovorio od forme crkvene opere, umjesto koje je "Povratak razmetnogas sina" postao punokrvno glazbeno-scensko djelo, a biblijska je priča nadograđena novim likovima i situacijama.

– Ima tu svega, od dramatike do komike, kao primjerice u zboru svinja – kaže Igrec.

Na temelju dosadašnje suradnje i prijateljstva, Igrec je za svoju operu angažirao i impozantnu pjevačku postavu koja je kombinacija na pozornicama već proslavljenih umjetnika i mladih talenata.

Uloga oca povjerena je najstarijem solistu ansambla Berislavu Puškariću, a osim njega, u ansamblu su Mislav Lucić, Tia Pikija, Matija Meić, Martina Menegoni, Emilia Rukavina, Benjamin Šuran, Jurica Jurasić Kapun, Luka Šopar i Šimun Šopar, uz koje nastupaju Varaždinski komorni orkestar i zbor “Chorus angelicus” Varaždin. Tekst je dodatno preuredio Branko Ružić, scenograf i kostimograf je Mladen Grof Jerneić, a korepetitor David Vuković.