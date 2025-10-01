Bela nedeja – tri dana za koje se živi: Kastav slavi s vinom, glazbom i tradicijom

Naši Portali
U srcu Kastva, ove subote započinje Bela nedeja, trodnevna manifestacija koja slavi berbu, vino i kulturnu ponudu regije.

Pod sloganom „tri dana za koje se živi“, manifestacija će trajati od 4. do 6. listopada i ponuditi bogat program na čak tri pozornice, eno-gastro sadržaje, radionice, koncerte i druženja za sve generacije.

Na programu su koncerti renomiranih bendova: u subotu nastupi Teens i Koktelsi, u nedjelju Mauro Staraj & La Banda i Night Express, a ponedjeljak donosi Ansambl Direkt, Infinity Band i proslavu 30. obljetnice legendarnog dua Robi & Prco na Trgu Lokvina.

Manifestacija se ističe i svojom enološkom ponudom: Kvarner International Wine Festival CrekVINA okupit će 15 izlagača, uključujući vinarije iz Kastavštine, Istre i Slavonije, te vinsku reprezentaciju Udruženja Kvarner Wines. Uz vina, posjetitelji će moći uživati u gastronomskim delicijama (npr. Ofyr cooking show), lokalnim proizvodima, izložbama, predstava za djecu, lunaparku i kulturnim sadržajima u povijesnim dijelovima Kastva.

Foto: Promo

Organizatori manifestacije su Grad Kastav i Turistička zajednica grada Kastva i općine Klana, uz visoko pokroviteljstvo Predsjednika Republike Hrvatske i podršku brojnih sponzora.

Pozivamo sve da nam se pridruže i uživaju u ovom spektru boja, mirisa i zvukova jer Bela nedeja nije samo festivalski doživljaj, već kulturna proslava vinarske tradicije i regionalnog identiteta.

