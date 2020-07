Autor kupio 400 primjeraka vlastite knjige ne bi li dospio na top listu, izbacili ga iz konkurencije

Pisac Mark Dawson izbačen je s ljestvice Top 10 bestsellera britanskog Sunday Timesa nakon što je otkriveno da je kupio 400 primjeraka vlastite knjige "The Cleaner" ne bi li dospio na tu prestižnu listu, piše Guardian.

Prevaru su potvrdili iz tvrtke Nielsen BookScan koja prati prodaju u izdavačkoj industriji, nakon što je sam Dawson u prilično bizarnom potezu na vlastitom podcastu The Self Publishing Show otkrio da je kupio 400 primjeraka svoje knjige u vrijednosti 3,600 funti. Autor je kontaktirao svoje čitatelje u inozemstvu i upitao ih bi li kupili knjigu izravno od njega pa promptno pokupovao toliko primjeraka da se sa 13. izdigao na 8. mjesto liste. No, pokušaj mu nije uspio te ga je Sunday Times izbacio s liste.

Dawsona su drugi pisci smjesta iskritizirali zbog pokušaja prevare sustava, ali on tvrdi da mu to nije bila namjera.

- Da sam htio "prevariti sistem", kupio bih 10 000 primjeraka, sjedio na njima i postao broj jedan. Ne bih o tome govorio ni na popularnom podcastu - napisao je Dawson na Twitteru.

Njegov izdavač, kuća Welbeck, opravdala je njegov postupak, napisavši u priopćenju za javnost kako je Dawson knjige pokupovao kako bi ih mogao distribuirati svojim obožavateljima dijem svijeta.

- Kupljene primjerke knjige Markov tim trenutno šalje čitateljima u SAD-u, Australiji i diljem Europe - rekli su iz Welbecka.