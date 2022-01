Vraćaju se rokovi za financijske izvještaje, računovođe se bune

Usred početnih faza pandemijskog lockdowna u ožujku 2020. u Hrvatskoj su prolongirani rokovi predaje financijskih izvještaja. Rok za predaju izvještaja za 2019. i 2020. bio je prolongiran do 30. lipnja naredne godine za predaju PD obrasca (prijava poreza na dobit) i financijskih izvještaja za statističke potrebe (umjesto 30. travnja), dok je za javnu objavu rok prolongiran s 30. lipnja na 31. kolovoz.

Nakon dvije godine Ministarstvo financija uputilo je u e-savjetovanje ukidanje navedenih prolongata, što bi značilo povratak na "stare" zakonske rokove. Riječ je o prijedlogu Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima.

Nitko ne želi otezati

Posebne okolnosti nisu prošle i ne postoje opravdani razlozi da se pravilnik stavlja izvan snage. To je stajalište velikog broja prvenstveno knjigovodstvenih ureda, koji zahtijevaju zadržavanje identičnih rokova kao i za 2019. i 2020., a s istom porukom istupaju i različite strukovne udruge - Udruga Hrvatski računovođa i Udruženje računovođa pri HGK. Pretpandemijski, tj. zakonski rokovi i dalje su, tvrde, nedostižni.

Udruga Hrvatskih računovođa sa svojih 850 članova, prema predsjedniku Vladi Brkaniću, smatra da rokovi za predaju financijskih i poreznih izvješća moraju ostati kakvi su bili lani.

- Nitko ne želi otezati - svi računovođe žele financijska i porezna izvješća sastaviti i prije propisanih rokova kako bi se mogli posvetiti tekućim poslovima, no postoje slučajevi kada zbog pandemijskih okolnosti nije moguće ispuniti stare rokove i zato treba ostaviti mogućnost produljenih rokova. Koristit će ih vjerojatno u manjem broju oni koji su se suočili sa zdravstvenim ili nekim drugim nepredvidivim problemom - kaže Brkanić.

Isti prijedlog dolazi iz Udruženja računovođa pri HGK-a čiji je predsjednik Davor Brkić, vlasnik tvrtke RB Unigenito iz Zagreba, a po provedenoj anketi u kojoj su sudjelovala 272 računovodstvena ureda, pri čemu velika većina (75 posto) bila protiv stavljanja pravilnika van snage. Brkić, koji je i predstavnik IPRH (inicijative profesionalnih računovođa Hrvatske), navodi da su na navedenu tematiku već imali priliku održati sastanak s predstavnicima središnjeg ureda Porezne uprave, pohvalivši što se raspravlja sa strukom i što su imali mogućnosti zastupati svoje stavove.

Iskustvo računovođa u posljednje dvije godine pokazuje kako su institucije kasnile sa svim procedurama - tvrde da Hrvatski zavod za zapošljavanje još uvijek rješava predmete za potpore iz ožujka 2020. godine, a Porezna uprava obrađuje porezne prijave iz 2020., dok se većina računovodstvenih ureda bori s manjkom radne snage jer je i do 50 posto djelatnika ureda u izolaciji.

Što se strukture predaje izvješća u 2021. tiče, zanimljivi su podaci po kojima je od zaprimljenih 139.009 GFI-a za statističke i druge potrebe, njih 33.645 predano ipak do 30. travnja što je rok za predaju propisan Zakonom, a do isteka produljenoga roka (30. lipnja) izvještaje je predalo ostalih 105.364 poduzetnika.

Obrazac ponašanja

Za potrebe javne objave, izvještaje je predalo ukupno 132.162 poduzetnika: do rokova propisanih Zakonom to je učinilo njih 107.521 - čak 82 posto, dok su ostali (njih 24.641) izvještaje predali do produljenoga roka 31. kolovoza.

Po nekima su ovi pokazatelji također putokaz, uz nepisano pravilo da se poduzetnici u pravilu ponašaju na isti način, neovisno o tome koji rokovi za predaju su u primjeni (produljeni rokovi ili oni propisani Zakonom), jer u pravilu uvijek jedan postotak izvještaje predaje u propisanim rokovima, dok određeni broj ne ispunjava svoje obveze na vrijeme ili ih uopće ne ispuni.

Tako da GFI za statističke i druge potrebe za 2020. nije podnijelo 25.086 poduzetnika, dok za javnu objavu izvještaje nije predalo njih 12.836, zbog čega će im biti izdani prekršajni nalozi.

