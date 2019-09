Većina Hrvata radila bi u privatnoj tvrtki, evo s kojom bi plaćom bili zadovoljni

Većina hrvatskih građana najradije bi radila za privatne tvrtke - i to prvenstveno za one u većinskom hrvatskom vlasništvu, a preferirana tvrtka za rad bila bi srednje veličine, odnosno od 51 do 500. Pokazalo je to ICERTIAS - QUDAL istraživanje tržišta rada.

Istraživanje daje uvid u percepciju hrvatskih građana o preferencijama Hrvata kada je riječ o zapošljavanju, kao i percepciji kvalitete hrvatskih građana o raznim opcijama poslova i radnih mjesta koja se nude na hrvatskom tržištu rada.

Iz rezultata istraživanja doznaje se i kako bi prosječni hrvatski građanin bio zadovoljniji s radnim mjestom koje izaziva minimalan stres i donosi prosječnu plaću, nego sa znatno stresnijim i izazovnijim radnim mjestom i iznadprosječnom plaćom.

Prema mišljenju ispitanika, za većinu građana Hrvatske idealna plaća iznosi 7.000 kuna neto, a na radnom mjestu im je najbitnija dobra plaća, zatim mogućnost napredovanja, zanimljiv posao te u konačnici niska razina stresa.

Na prvo pitanje vezano uz vlasničku strukturu poslodavaca: 'Za kakvu tvrtku biste najradije radili u Hrvatskoj?“' od dva ponuđena odgovora, najveći broj ispitanika odabrao je odgovor: 'Tvrtka u većinskom privatnom vlasništvu' – njih čak 64,3%. Ostali ispitanici odabrali su drugi ponuđeni odgovor: 'Tvrtka odnosno institucija u većinskom javnom vlasništvu - državno, gradsko i sl.'.

Na drugo pitanje: 'Za kakvu biste privatnu tvrtku najradije radili kada je riječ o vlasničkoj strukturi?' nešto veći broj ispitanika (54,9%) odabrao je odgovor: 'Privatna tvrtka u hrvatskom vlasništvu', dok su preostali ispitanici odabrali drugi ponuđeni odgovor: 'Privatna tvrtka u inozemnom vlasništvu'.

Na pitanje: „Za kakvu biste tvrtku najradije radili?“ (kada je riječ o veličini tvrtke obzirom na broj zaposlenika), od ponuđenih odgovora, najveći broj ispitanika odgovorio je da im je svejedno koliko je tvrtka velika (38,6%); 25,6% odabralo je kao odgovor: „Srednju (51 – 500 zaposlenih)"; 17,9 % odabralo je kao odgovor: „Malu (11 – 50 zaposlenih)"; 10,3% odabralo je odgovor: „Veliku (više od 500 zaposlenih)“ te na koncu 7,6% ispitanika odabralo je odgovor: „Mikro (1 – 10 zaposlenih)“.

Kada je riječ o prihvatljivoj razini stresa i plaće, na pitanje: „Kakav biste posao najradije odabrali?“, najveći broj ispitanika – čak 54,6% odabrao je odgovor: „Minimalan stres, optimalna količina posla i prosječna plaća“; 34,8% ispitanika odabralo je odgovor: „Znatniji stres, izazovan posao i iznadprosječna plaća“; 4,6% odabralo je odgovor: „Nimalo stresa, iznimno malo rada i ispodprosječna plaća“ i konačno, 6,0% ispitanika odabralo je ponuđeni odgovor: „Ne mogu se odlučiti“.

Na pitanje: „Koja je, po vašem mišljenju, idealna (realna) plaća za vas u Hrvatskoj (dakle, plaća s kojom biste vi bili iznimno zadovoljni kada biste ju imali i za koju smatrate da je realna i ostvariva obzirom na vaš posao, razinu odgovornosti, količinu posla i stresa na radu kojem ste izloženi):“ svaki peti ispitanik (20%) odabrao je odgovor: „7.000 HRK neto“.

Na drugom mjestu pozicionirao se ponuđeni odgovor: „8.000 HRK neto“ sa 14,3% glasova,

11,7% ispitanika odabralo je odgovor: „5.000 HRK neto“; 11,2% ispitanika odabire odgovor: „10.000 HRK neto“; 11,1% ispitanika odabire odgovor: „6.000 HRK neto“; 8,2% ispitanika smatra da njihova idealna plaća iznosi: „Više od 10.000 HRK“; 7,7% ispitanika bilo bi zadovoljno s plaćom od „9.000 HRK neto“, a 6,6% ispitanika bilo bi zadovoljno s plaćom „Do 5.000 HRK neto“; 5,6% ispitanika odabire odgovor: „Više od 15.000 HRK neto“, te u konačnici 3,6% ispitanika bilo bi zadovoljno s plaćom koja iznosi „Više od 20.000 HRK“.

Na pitanje: „Što vam je najbitnije na radnom mjestu?“ najveći broj ispitanika odabire ponuđen odgovor: „Dobra plaća“, njih 26,0%; zatim 17,2% glasa za: „Mogućnost napredovanja“; 13,5% ispitanika odabire: „Zanimljiv posao“; 9,9% ispitanika odabire: „Niska razina stresa“; 7,3% ispitanika smatra da je na radnom mjestu najbitnija stavka „Dobre kolege“; 5,7% odabire odgovor: „Dobar direktno nadređeni šef“; 3,7% ispitanika odlučilo se za „Ugodan prostor za rad“; 3,7% ispitanika za: „Da radim odgovoran posao“; 2,0% ispitanika za „Dobri tehnološki radni uvjeti"; 2,0% ispitanika za: „Mogućnost dodatne edukacije“ te u konačnici 1,0% ispitanika smatra kao najbitniju stavku na radnom mjestu: „Da radim posao koji nije odgovoran“.

Dodatno, 7,8% ispitanika odabire ponuđeni odgovor: "Ništa od gore navedenoga" i takvima se nudi mogućnost da navedu neki svoj drugi razlog. Međutim, većina ispitanih u pravilu kod odabira ovog odgovora ne nudi nikakav drugi konkretan odgovor.

