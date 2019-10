Učvrstili poziciju na tržištu Europske unije, otvorio se i Izrael

Nakon što je već krajem trećeg kvartala gotovo u potpunosti ispunila predviđeni godišnji plan poslovanja, Đuro Đaković Montaža i u sljedeću godinu ulazi s visokom popunjenošću kapaciteta te planovima za proširenje proizvodnje.

Jedna od najvećih tvrtki u Brodsko-posavskoj županiji s 850 zaposlenih proteklu je godinu završila s prihodima od gotovo 480 milijuna kuna. I ove godine očekuje prihode iznad 370 milijuna kuna koji ponovo premašuju planirane proporcije.

Više od dvije trećine prihoda tvrtka je ostvarila kroz projekte na stranim tržištima pri čemu je ponovo najveći dio ostvaren kroz projekte iz sektora energetike vezane za izgradnju novih postrojenja ili obnovu postojećih termoelektrana uz značajniji porast udjela petrokemije u strukturi prihoda.

ĐĐ Montaža dodatno je učvrstila svoju poziciju na tržištu Europske unije gdje je trenutno prisutna na projektima izgradnje energetskih i petrokemijskih postrojenja u 10 zemalja. I dalje najveće tržište predstavljaju skandinavske zemlje i Njemačka te projekti iz domene "zelene energije". Od ove godine Brođani su prisutni i na tržištima Španjolske i Izraela.

Izvjestan je značajniji porast investicija u energetskom sektoru Njemačke, što će predstavljati fokus tvrtke u 2020. godini.

- I dalje držimo fokus na akviziciji pouzdanih kupaca iz sfere vodećih svjetskih tvrtki za razvoj novih tehnologija u svrhu energetske učinkovitosti i smanjenja emisije štetnih tvari. Ohrabruje i porast investicija u Hrvatskoj te se nadamo i skorim investicijama u energetskom sektoru. Stabilan rast i ispunjenje ciljeva tvrtke omogućuju ujedno i stalan rast primanja te stalnu zaposlenost našim radnicima – rekao je Drago Čugura, predsjednik Uprave ĐĐ Montaže.

Tijekom 2019. godine tvrtka je započela proširenje proizvodnih kapaciteta u sjedištu tvrtke u Slavonskom Brodu, a završetak izgradnje novog proizvodnog prostora planiran je za prvu polovicu 2020. godine. Ovom bi investicijom tvrtka u narednom razdoblju bila u mogućnosti ponuditi značajno veći proizvodni kapacitet te proizvodnju zavarenih cijevnih sustava velikih promjera (inox, ugljični i legirani čelici). Povećava se broj poslova u Hrvatskoj, a jedan od većih bit će izgradnja novog mosta na Savi kod Stare Gradiške, što predstavlja veliki povratak na tržište mostogradnje.

- To je veliki most od 5.000 tona. Proizvodnja kompletne čelične konstrukcije bit će u Slavonskom Brodu, a montažu smo podijelili s našim partnerom Zagreb Montažom. Meni je to izuzetno drago jer je to prilika da radnici koji inače rade u zapadnoj Europi i Skandinaviji na dulji period ostanu u svom gradu i Slavoniji – naglasio je Čugura.