Industrijska proizvodnja pala: Brodogradnja je krahirala, ali proizveli smo više hrane i pića

Industrijska proizvodnja Hrvatske pala je u kolovozu i to je drugi put ove godine da je zabilježen lošiji rezultat na godišnjoj razini. Očekivano, najveći je pad zabilježila brodogradnja, a naša je ukupna proizvodnja toliko niska da isporuka jednog broda manje ruši ukupnu statistiku. U prosjeku koji pokazuje pad aktivnENERGETIKosti, pozitivno je da raste proizvodnja hrane i pića, pri čemu smo u kolovozu proizveli 10 posto više hrane nego u kolovozu 2018., a čak 32 posto više pića. Drugim riječima, turisti su pili više pića proizvedenih u Hrvatskoj i jeli više domaće hrane.

Iako stope rasta proizvodnje nisu u potpunosti popratile turističku ekspanziju, posljednjih je godina rast prerađivačke prehrambene industrije vidljiv i u poslovnim rezultatima velikih prehrambenih kompanija poput Podravke, Jamnice, Leda, Kraša, Dukata, Vindije... U srpnju je tako proizvedeno gotovo trideset posto više hrane nego u godini prije, a proizvodnja pića skočila je u srpnju 50 posto. Hrvatska proizvodnja u tom sektoru dobro se prilagodila potrebama tržišta, ali i dalje većinu namirnica uvozimo i prostor za rast je enorman.

S druge strane, osim proizvodnje za turizam, Hrvatska duboko kaska za razvijenim državama. Brodogradnja se dugo smatrala strateškom industrijom iako je stvarala gubitke, a od kraha te politike umjetnog održavanja velike brodogradnje na životu, domaće tržište nije iznjedrilo sektor koji bi zauzeo njezino mjesto. Zato se ne treba čuditi ako statističari nastave bilježiti nižu industrijsku proizvodnju iz mjeseca u mjesec. A što bi Hrvatska mogla proizvoditi? Osim turizma i uslužnih djelatnosti koje su nam dobro razvijene, Hrvatska ima velik potencijal u energetskom sektoru, ali i u automobilskoj industriji u kontekstu razvoja novih tehnologija. Oko Rimac Automobila okupljaju se veliki ulagači i niz manjih tvrtki čime bi taj sektor mogao postati dobra zamjena brodogradnji.

Farmaceutski sektor tradicionalno ima dobru poziciju u domaćoj industriji, iako je imao loš mjesec u kolovozu. Nakon niza mjeseci rasta i po stopama od 50 posto, farmacija je u kolovozu zabilježila upola manju proizvodnju, ali to nije naznaka većeg problema, nego je možda i posljedica sezone godišnjih odmora. Drvna industrija ima velik potencijal koji nije do kraja iskorišten u kontekstu proizvoda dodane vrijednosti budući da se veći dio industrije i dalje svodi na poluproizvod, a ne gotov i brendirani skupi produkt. Kako se moglo vidjeti i iz objavljenih podataka o odnosima s inozemstvom, turisti su manje trošili nego što se očekivalo pa i je rast ukupne potrošnje u kolovozu usporio, a to uz činjenicu da raspoloženje industrijskog sektora Njemačke pada i da Nijemci očekuju manju potrebu za uvozom u idućoj godini može biti alarm za uzbunu.