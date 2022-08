U Varaždinskoj županiji otvorene tri solarne elektrane, do kraja godine najavljene još četiri

Solida grupa pustila je u rad tijekom kolovoza tri nove solarne elektrane na području Varaždinske županije. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti oko 10 milijuna kuna, a svaka od tri nove male solarne elektrane, jedna u Lepoglavi te dvije u Cerju Tužnom, ima snagu od 500 kW.

Struja koju proizvedu u svojim elektranama prodaje se Hrvatskom operatoru tržišta energije.

Foto: Solida grupa

- Do kraja godine Solida grupa u rad bi trebala pustiti još četiri dodatne solarne elektrane jednake snage što će zajedno s ove tri elektrane predstavljati investiciju vrijednu čak 25 milijuna kuna. Hrvatska trenutno uvozi oko 20 posto električne energije, pa mi je drago da i mi u ovim izazovnim vremenima možemo pomoći Hrvatskoj da poveća vlastitu proizvodnju električne energije, i to iz obnovljivih izvora energijeb - istaknuo je direktor Solida grupe Dubravko Posavec te najavio da u razdoblju do 2025. godine planiraju izgraditi nekoliko većih elektrana. Solida grupa dosad je imala 22 solarne elektrane na pet lokacija diljem Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, koje proizvode oko 18 milijuna kilovat sati (kWh) godišnje, što znači da strujom iz svojih solarnih elektrana mogu opskrbiti oko 5.500 kućanstava.

Svoje poslovanje temelje na kontinuiranom ulaganju u obnovljive izvore energije, a glavna djelatnost tvrtke je izgradnja i upravljanje solarnim elektranama. Proizvodnjom električne energije iz solarnih elektrana bave se više od deset godina i trenutno su jedan od najvećih proizvođača struje iz solarnih elektrana u Hrvatskoj.