Teža turistička sezona: Na Jadranu sniženja do 20 posto

S pozicije jadranskih domaćina sezona je manje-više jasna: teža je i kompliciranija od nekoliko posljednjih, borba za svakog gosta trajat će do zadnje minute, a da bi se ponovile lanjske brojke bit će žrtava i u cijeni.

Velika analiza Hrvatske udruge turizma pokazala je tako, među ostalim, da samo 47 posto vodećih hotelskih kompanija, koje ostvaruju 40 posto prihoda domaćeg turizma, računa da će svoje sobe napuniti po višim cijenama nego lani. U 32 posto anketiranih tvrtki, koje dobrim dijelom predstavljaju ponajbolje od našeg turizma, reprizirat će prošlu godinu i što se cijena tiče, a za njih čak 22 posto već je neko vrijeme jasno da goste mogu pridobiti samo nižim cijenama nego lani.

Sniženja nisu masovna

Da je potražnja manja od lanjske potvrđuju, na radost potrošača, i akcijske ponude koje stižu s Jadrana. Da ne bude zabune, ponajbolji hoteli, kuće za odmor i apartmani se dobro pune unatoč najvišim cijenama. No, odmor po akcijskoj cijeni može se trenutačno naći u hotelima i sa tri i s četiri zvjezdice kao i kod brojnih domaćina u privatnom smještaju. Većina onih koji nisu uspjeli napuniti svoje sobe i apartmane, kako u hotelima tako i u zimmer freiju, spuštaju cijene 10 do 20 posto, a ima i pojedinačnih slučajeva da sniženje naraste i do 30%. Pritom se na popustu može naći svega, od smještaja u običnim sobama do vila, a na manje atraktivnim lokacijama i vila s bazenom.

– Ne može se reći da se masovno snižavaju cijene, ali jasno je da ih se regulira i snižava više nego u istom razdoblju lani. Korekcija cijena je jedan od instrumenata kojima se ponuđač bori na tržištu, a primjenjuje se kada nema dovoljno potražnje. Inače, akcijske cijene počele su se pojavljivati ranije nego 2018., i to za srpanj i kolovoz, dok su se lani nudile isključivo za kolovoz. Potvrđuje se da je vrijeme hiperpotražnje prošlo i svi moramo uložiti puno truda da se ponove prošlogodišnji rezultati – kaže Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK.

Pritom najviše izazova imaju privatni iznajmljivači. Prema anketi portala Cimerfraj.hr provedenoj među 750 ispitanika, do subote ih je više od 70% odgovorilo da bilježi manju popunjenost nego lani.

Sitnice koje prave razliku

Najteže je novim iznajmljivačima, koji se i ove godine broje u tisućama. Na tržište je u zimmer freiju ove godine više od četrdeset tisuća novih kreveta, a neiskusne iznajmljivače dočekala je puno kompliciranija i neizvjesnija sezona od prethodnih. Na strani novopečenih iznajmljivača su svježe uređeni objekti, što jest adut, ali samo onda kad je potražnja bolja nego sada. Bolje će proći svi koji su digli kvalitetu i gostima za ljetovanje 2019. ponudili neku dodatnu vrijednost. I, dakako, oni koji pokazuju veću fleksibilnost u odnosu na prohtjeve turista. Primjerice, sve više gostiju ne želi odmor od subote do subote već odmor žele početi nekim drugim danima u tjednu. Također, raste broj gostiju koji u zimmer freiju žele kompletniju uslugu od golog smještaja, pa žele doček sličan hotelskom, uslugu čišćenja i sl. A sve to su sitnice koje će i ove sezone odijeliti dobre i uspješne od onih drugih.