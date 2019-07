SUBOTA, 29.6.

Teško je naći stranku u Hrvatskoj, koja više vraća povjerenje građana u politiku od Hrvatske narodne stranke. Poznati su kao stranka koja na svaku, pa i najmanju sumnju u zloupotrebu položaja, reagira burno. Jednostavno su takvi. Stoga, ne čudi da ih je ozlojedila vijest o manjim problemima ministra Lovre od Nerežišća i da traže da ga Plenki vrati doma. HNS je to. Principijelni su to ljudi.

NEDJELJA, 30.6.

Navodno ima stotine ormara u Gazdinim, a ne Kulmerovim dvorima. Čistačice ih provetravaju, ali puno je to posla. Kažu da stalno ispadaju kosturi iz njih. Zadnji koji je ispao, ispričao nam je da su Todorići lopatama izvlačili novac iz Agrokora. Deseci milijuna eura potrošeni su na luksuz i raskoš. Istovremeno stiže vijest da nasljednica Iva ljetuje s Anom Bučević. Izgleda da je i vortex u kvaru.

PONEDJELJAK, 1.7.

Traje hajka na Plenkijeve ministre, a društvo je nevino i čisto poput rose. Evo, pogledajte ministra Gorana Marića. Kada njemu nisu ništa našli, optužili mu sina koji je nedavno uselio u stan vrijedan dva i pol milijuna kuna. Dobro, malo je neobično da je čovjek podstanar, pored kuće koju posjeduje i da je stan u vlasništvu tvrtke kćeri od bivše tatine tvrtke, ali nemojmo uvijek u svemu vidjeti problem.

UTORAK, 2.7.

Gotovo je, stvari počinju pucati po šavu. Ugostitelji ne mogu više. Nema konobara, nema sobarica. Jauču jadni poduzetnici da su Hrvati lijeni i da ne žele raditi. Zbilja, u čemu je problem? Zašto mladi ljudi ne žele doći na Jadran, raditi po cijeli dan za 5-6 000 kuna, ležati u sobama bez klime u smještaju koji su sami morali pronaći i uživati u jednom slobodnom danu tjedno? Barem mogu dobiti batine kao na Braču.

SRIJEDA, 3.7.

Normalno, Lovro i dalje ostaje ministar. Ne da Plenki najbolje ljude. Novinari ne shvaćaju u čemu je problem. Pa ljudi, moji, zamislite kada bi to postao obrazac i da stvarno smijeni bivšeg načelnika općine, jer je prenamijenio zemljište sebi u korist? Pa HDZ je utemeljio čovjek koji je donio zakon koji je trajao jedan dan, taman onoliko koliko mu je trebalo da otkupi vilu u kojoj živi. Dosta je detuđmanizacije!

ČETVRTAK, 4.7.

Još se ne zna gdje će Trump prvo udariti. Sjeverna Koreje? Iran? Rusija? Na Dan nezavisnosti, pretvorio je Washington u Moskvu i prvi put su ulicama zabrujali tenkovi, a zrakom letjeli vojni avioni. Istog dana, Plenki i Krstičević provjeravaju borbenu gotovost naših legionara na istočnim granicama EU u Poljskoj. Naši vojnici, njih 80, poručuju da su spremni. Putin noćas neće spavati.

PETAK, 5.7.

Naša Kolinda nije u kampanji. Nema vremena za takve stvari. Spašava Europu. Eno je s našim policajcima na granici. Oduševljena je načinom na koji brane Europu od migranata. Kaže da policajci ne bi ni mrava zgazili i da migranti lažu kada kažu da ih naši mlate i pljačkaju. To što izgledaju pretučeno, ne znači ništa. Kolinda kaže da je to zato što se kreću po teškom terenu. Baš se to dobro sjetila.

Video: Hrvatski zastupnici u EU parlamentu predstavili u kojem su odboru