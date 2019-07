Zabrinjavajuće brojke? U Splitu na vrhuncu sezone skoro 600 slobodnih apartmana

Sezona je počela, a, na prvi pogled zabrinjavajući, broj slobodnih apartmana u Splitu još jučer je bio prilično velik.

Na Bookingu se je moglo pronaći 599 slobodnih apartmana u splitskom području. Cijene su se kretale od 281 kune do vrtoglavih 11.229 kuna po noćenju. Kako objašnjava Slobodna Dalmacija, ove visoke cijene nisu realne već su način na koji poslodavci ne žele iznajmiti smještaj, jer je vjerojatno zauzet, pa tako tjeraju potencijalne goste. Moglo se je pronaći 13 apartmana do 360 kuna, 314 po cijeni od 360 do 730 kuna, od 730 kuna do 1100 kuna je bilo 231 apartman, a do 1400 i skuplje od toga je bilo ukupno 145 apartmana.

Dok je nekima odlična godina, drugi nisu u istim situacijama. Najčešće najgore prolaze oni koji su tek digli kredit i izašli iz svojih domova kako bi iznajmili turistima, a vrlo često je to na kraju neisplativo dok podmire sve dugove poput plaće čistačicama i troškove podstanarstva. Ako poslodavci sve sami rade, imaju veću mogućnost zarade. Mnogi se okreću iznajmljivanju bez papira, a kako piše Slobodna Dalmacija, općepoznato je da velik broj legalnih iznajmljivača otvoreno tvrdi da nikada ne bi prijavilo susjeda koji radi "na crno".