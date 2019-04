Svaka druga tvrtka u EU ne može pronaći ICT stručnjake

Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija, tzv. ICT sektor, već godinama vapi za kvalitetnom radnom snagom. U oglasnicima za zapošljavanje, na društvenim mrežama ili na web-stranicama ICT tvrtki neprestano stoji rubrika o otvorenim radnim mjestima. No problem kvalitetnih IT-jevaca ne odnosi se isključivo na ICT tvrtke već na cjelokupnu industriju, jer IT je horizontalna djelatnost, a IT odjele ima svaka srednja i velika tvrtka u bilo kojoj industrijskoj grani.

Situacija u Hrvatskoj gotovo da se ne razlikuje od cjelokupne Europe koja također muku muči s programerima i kvalitetnim IT stručnjacima, a stanje se u posljednje dvije godine pogoršava. Europska statistika potvrdila je da je ICT stručnjake sa specifičnim vještinama tražila svaka deseta tvrtka, a gotovo svaka druga nije ih mogla pronaći. Prosjek neuspješnosti EU28 jest 53 posto. Najveći problem ima Češka gdje 79 posto tvrtki nije moglo pronaći odgovarajućeg IT stručnjaka.

Na neslavnom drugom mjestu je Austrija čiji postotak neuspješnosti iznosi 78 posto. U Hrvatskoj je 57 posto tvrtki koje su tražile visokoobrazovane ICT stručnjake, ali ih nisu uspjele pronaći. I u Njemačkoj čak 64 posto tvrtki nije uspjelo u naumu da zaposli IT-jevca, a u Irskoj njih 49 posto. U Hrvatskoj je od 2009. do 2017. IT industrija stvorila 11.549 novih radnih mjesta. Prema podacima DZS-a, u 2017. u zemlji je bilo 54.000 ICT specijalista. Njih 26.000 radilo je u IT industriji, nešto više od 6000 kod telekomoperatora, a oko 22.000 u IT odjelima tvrtki korisnika.