U 20 godina povećali proizvodnju 30 puta: Svaka deveta boca na svijetu dolazi iz kalupa ovih Zagoraca

Pa znate da vam bez Zagorca nema ni pijače! – šale se tako stanovnici Huma na Sutli ne misleći pritom ništa loše. U njihovu je gradu tvrtka s kojom se susreo baš svaki čovjek na zemaljskoj kugli koji je u nekom trenu svog života popio, primjerice, Coca-Colu, Heineken ili se našpricao Chanelom No5. Kako? E, pa upravo OMCO iz Huma proizvodi kalupe za boce, a nose i titulu najvećeg proizvođača staklarskog alata na svijetu.

Rasli postupno

Krenuli su skromno, od male radionice staklane Straža osnovane prije 160 godina, u Omco grupu ušla je Omco Croatia kao najmanja u grupi, a onda preuzela vodeće mjesto s više od 50 posto ukupne proizvodnje u cijeloj grupi. Svaka deseta boca na svijetu stigla je upravo iz kalupa s Huma na Sutli, a plan tvornice je da do kraja ove godine to bude svaka deveta te do konca 2021. svaka osma boca. Kako, pitamo predsjednika uprave Omco Croatije Darka Ranogajca.

– Ponosimo se svojom povijesti, odnosno podrijetlom u krilu i sklopu tvornice stakla Straža, to je znamen ovog kraja koji je utkan u svaku poru života u našoj okolici i sama činjenica da to traje 160 godina na ponos je svima nama. Put kojim smo išli je, gledajući tako, dugačak, raslo se i razvijalo postupno, no moram spomenuti da je realni uzlet počeo s ulaskom u Omco grupu, a na neki je način zamah dobio u posljednjih desetak godina kada smo stekli ključnu poziciju u grupi – govori nam Darko Ranogajec pa dodaje kako je tvornica iz Huma u Omco grupu ušla kao najmanja, ali s puno motiva i znanja da se makne s te nezahvalne pozicije.

– Imali smo vrlo nazadnu tehnologiju, a dolaskom u grupu dobili smo pristup kapitalu i, uza znanje koje smo imali te veliku želju da opstanemo, a na kraju da se i dokažemo, jednostavno smo krenuli, a nakon toga nas se više nije moglo zaustaviti – prisjeća se Ranogajec koji je, sa svojom ekipom, posebno zaposlen bio posljednjih mjeseci. U listopadu Omco grupa preuzela je mađarska i afrička postrojenja konkurentske američke Ross grupe.

– Akvizicija koju smo proveli prethodnih mjeseci u prvom će nam redu donijeti pristup novom tržištu Afrike s obzirom na to da je jedna tvornica grupe koju smo kupili smještena u Johannesburgu. Tako ćemo prisutnost na afričkom tržištu povećati s 12 na 55 posto. Mislimo da je to tržište u dugoročnoj perspektivi mjesto velikog rasta, a time ćemo ostvariti vezu s tim tržištem za budućnost – objašnjava nam predsjednik uprave Omco Croatije pa dodaje kako je drugi dio preuzimanja, onaj u Mađarskoj, više bio usmjeren na kupnju kapaciteta. Tvornica smještena ondje velika je, zaposleno je 300 ljudi iz njihove djelatnosti, kaže Ranogajec, dobro je geografski smještena za zapadno i istočnoeuropsko tržište, kao i za globalne isporuke.

– Dakle, u jednoj akviziciji imamo dvije različite strateške odrednice s kojima ćemo biti spremni za novo pozicioniranje na svjetskom tržištu, odnosno sadašnjih 25 posto svjetskog tržišta povećat ćemo na 30 posto i stvoriti tako preduvjete za još veći rast – otkriva nam Darko Ranogajec. A dok se koncentriraju na taj rezultat, sljedeće dvije do tri godine neće ići na nova preuzimanja. Možda.

– Naučili smo da uvijek budemo spremni i čekamo šansu pa, ako se ona pojavi, iskoristit ćemo je i širiti se dalje – govori predsjednik uprave tvrtke koja poseban pad prometa nije osjetila ni u globalnoj koronakrizi.

Proizvodnju povećali 30 puta

– S obzirom na to da smo izgradili visoku konkurentsku sposobnost, prilagodili smo se manjoj potražnji povećanjem svog udjela na tržištu, koristili se kapacitetima i bili jako fleksibilni te na taj način privukli dodatne količine. Imali smo i izazova u logistici, poskupljenju transportnih troškova, no našli smo prostora i za druge uštede, puno smo radili proteklih godina na digitalizaciji, automatizaciji i to dobro iskoristili sada – kaže Darko Ranogajec dodajući da im je pomogla i činjenica što staklarska industrija, kao dio koji sudjeluje u lancu opskrbe hranom i osnovnim životnim potrebama, nije imala veliki pad kao neke druge djelatnosti. Sam Ranogajec na čelo tvrtke stigao je 1994., kad je ona još bila poduzeće Straža-Alatnica. Imao je tada 31 godinu, a razmišljao o odlasku nikad nije, veli nam, jer je rođen i živi u Krapini i Zagorje voli.

– Preuzeo sam tvrtku prije više od 25 godina, na neki način nepredviđeno s obzirom na to da je moj prethodnik otišao u mirovinu ranije od planiranog. Bilo je to teško vrijeme poremećaja tržišta, Domovinski rat, izazovno doba, nije bilo puno vremana za razmišljanje, moralo se djelovati da se preživi. Drugi ključni trenutak bila je faza ulaska u Omco grupu, dokazivanje, učenje i usvajanje puno novih metoda i znanja, pristup svjetskom tržištu, novi horizonti i puno stečenog iskustva, a treća faza nastupila je prije 10 godina preuzimanjem vodstva grupe koja traje do sada – kaže Ranogajec, čija je tvrtka u posljednjih 20 godina povećala proizvodnju gotovo 30 puta, broj zaposlenika sedam je puta veći, a i sagrađena su i tri nova proizvodna pogona u kojima je instalirana najmodernija tehnologija u području strojne obrade metala.

– Naša županija, kao i susjedne, poduzetnički su vrlo aktivne, a i podrška Hrvatske gospodarske komore uvijek je prisutna u lokalnom gospodarstvu – kaže Ranogajec.