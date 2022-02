SalajLand završio u stečaju, zaposlenici dobili otkaz: 'Borili smo se, no došlo je do kašnjenja najma'

Tvrtka SalajLand, koja je upravljala čuvenom Božićnom pričom Zlatka Salaja u Grabovnici pored Čazme, završila je u stečaju, a svih šestero zaposlenika dobilo je otkaz. Potvrdio je to Marinko Jukić, jedan od suvlasnika tvrtke, za MojPortal.hr.

- Tvrtka ide u stečaj jer je gospodin Zlatko Salaj jednostrano prekinuo ugovor o najmu. Zbog korone mi nismo imali u dvije godine nijednu priredbu što se odrazilo na naše poslovanje. Nismo imali prihode i nismo imali mogućnost privređivanja već smo posudbama i vlastitim sredstvima isplaćivali radnicima plaće. To nije nikada kasnilo. Na taj način smo rješavali i sve troškove, borili smo se. No, u svemu tome došlo je do kašnjenja najma gospodinu Salaju, što je apsurdno da je problem jer je on većinski vlasnik tvrtke. Imali smo dogovor da nakon ovogodišnje Božićne priče, čim ostvarimo prve prihode, krenemo rješavati ta dugovanja. No, u međuvremenu smo od odvjetnice Zlatka Salaja dobili odluku o prekidu najma. U ugovoru je, inače, postojala klauzula o tome ako se tri mjeseca najam ne podmiri, da se ugovor može raskinuti, a gospodin Salaj je to iskoristio i tako postupio - pojasnio je Jukić.

On je, naime, duboko razočaran ovakvim krajem suradnje, posebno jer osobno sa Salajem nije niti razgovarao.

- To više govori o njemu kao osobi nego o našoj suradnji jer činjenica je da smo mi u nekoliko godina tvrtku uistinu uzdignuli do milijunskih iznosa. Znalo je i po 15 ljudi dnevno raditi na imanju. Nitko od nas nije uzimao dobit već je sve reinvestirano u imanje. Salaj je sve imao podmireno, režijske troškove i uzimao je dobit. Ja nisam niti jedan putni nalog uzeo. No, bez brige, ja neću propasti jer imam tvrtku koja se dokazala kvalitetom i koja izvozi u strane zemlje. Meni ova suradnja nije niti bila potrebna u startu, no žao mi je što je došlo do ovakvog kraja - kazao je.

VIDEO Salajland: Božićna priča obitelji Salaj

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje što će biti s ostatkom duga za najam koji iznosi između 50 i 60 tisuća kuna, Jukić odgovara kako očekuje da će Salaj potraživati novac od tvrtke, no budući da je SalajLand u stečaju i da nema prihoda, to neće biti moguće.

- Treba uzeti i obzir da sve ono što je tvrtka reinvestirala u imanje ostaje samo Salaju i nikome više, zaključio je Jukić.

Vlasnik imanja koje je poznato širom zemlje, Zlatko Salaj, potvrdio je za MojPortal.hr kako je raskinuo ugovor jer se Jukić pokazao, kako tvrdi, nepoštenim partnerom.

- Bio sam nezadovoljan. Jukić je došao da mi pomogne u vođenju imanja, a zapravo me došao prevariti. Bio je nekorektan. On je došao ovdje samo da bih iskoristio gužvu i uzeo novac, ništa drugo. Kada sam sve to uvidio i još k tome ako uračunamo najam koji mi nije platio 12 mjeseci, rekao sam "hvala i doviđenja", ističe Zlatko Salaj koji tvrdi kako je Jukić pokupio i ovogodišnji prihod od prodanih ulaznica, a njemu ostavio da sam skida lampice s drveća na imanju.

Što se tiče dugovanja, Salaj nije siguran hoće li ga uspjeti podmiriti. - Važnije da više s njim nemam nikakvu suradnju te da Božićna priča ide dalje i da su ljudi zadovoljni, istaknuo je Salaj dodavši kako će imanje i dalje uspješno živjeti i poslovati, na radost posjetitelja. Potvrdio je da će imanje voditi njegov sin Alen, no o detaljima zasad nije htio govoriti.

- Sve ostaje u obitelji i to je najvažnije. Dokaz da radimo kako treba i da smo prepoznatljivi širom svijeta je i moj prijatelj iz djetinjstva. Zvao me nedavno iz daleke Australije i pohvalio to što radim. Kazao mi je da već nekoliko večeri na njihovoj televiziji gleda što je to stvorio njegov prijatelj Zlatko Salaj iz Grabovnice pored Čazme. Za mene nema ljepšeg priznanja, zaključio je Salaj.