Reakcije poduzetnika: Zadovoljni obrtnici, Tedeschi blagi optimist. Trgovci na muci

Ograničavanje cijena ključnih prehrambenih artikala po nekima je samo kozmetika čiji efekt potrošači koji su odavno navikli na kupnje na akcijama neće ni osjetiti. No to ne vrijedi i za trgovce. Cijene koje je jučer predstavila Vlada niže su 20-30% od sadašnjih cijena u trgovinama i 10-15% ispod nabavnih cijena trgovaca, bez PDV-a, ustvrdio je predsjednik uprave NTL-a i Udruženja trgovaca pri HUP-u Martin Evačić.



Dodaje da trgovci uopće ne znaju kako po tome postupiti jer prema Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi ne smiju ići u damping, odnosno spuštati cijene ispod nabavnih, za što su kazne i do 5 milijuna kuna. Drugi problem je to što svi trgovci plivaju i u zalihama koje su nabavljali po višim cijenama. Konkretno, suncokretovo ulje za 17 kuna, a sad bi mu konačna cijena trebala biti 15,99, ističe Evačić. Šećer su nabavljali po 8 kuna, a toliko su plaćali i trajno mlijeko koje bi sad trebalo koštati 7,39 kuna.