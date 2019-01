Radnici iz BiH grade Hrvatsku: 'Kad dogovaram posao u kunama, to ide jednostavnije'

'Ovisno o gradu, građevinski radovi zabranjuju se negdje od svibnja, a negdje od lipnja ili srpnja, a zabrana zna potrajati sve do listopada. U tom razdoblju radnici imaju vremena raditi ovdje na domaćim gradilištima. Međutim, to je nama problem, gubimo ih na kvalitetno razdoblje.

Lakše za RH nego za BiH

Neki objekti bili bi završeni da nije toga', govori nam čovjek koji se bavi izgradnjom i prodajom nekretnina na širem području BiH, ali i Hrvatske, piše Večernji list BiH.

Upravo zato dobro je upućen u situaciju. Kaže da mu je lakše angažirati radnike za Hrvatsku nego za BiH.

- Koliko god to paradoksalno zvučalo, kad dogovaram posao u kunama, to ide jednostavnije, u Hrvatskoj na Jadranu sve može, a kad krene razgovor o BiH, čak ako se radi o većem objektu, tu je teže ispregovarati posao. Naravno, on bude dogovoren, ali komplikacije u pregovorima su velike - govori nam sugovornik.

Iako je ljudima iz BiH nezgodno što ih moraju dulje čekati zbog njihova rada na moru, odnosno rokova koje zbog turističke sezone moraju ispuniti, bolje ih je i tako pričekati nego dočekati da oni potpuno odu s ovih prostora, što se sve više događa proteklih godina. I mladi i stari radnici, kad je građevinski sektor u pitanju, odlaze iz zemlje i sreću pronalaze u Njemačkoj i drugim razvijenim zemljama.

Kad se uzme u obzir BiH, ali i susjedne zemlje, tisuće građevinskih radnika otišle su posljednjih godina. Potvrdio je to i dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu Branko Božić.

- Odlaze iz BiH, Hrvatske i Srbije, i to ne samo u Njemačku, već sve više i u Austriju i Sloveniju. Globalizacija čini svoje. Radna snaga se ne može silom zadržati. Gospodarstva su nam slaba - kazao je Božić.

Ističe se da su domaći građevinski radnici dugo vremena gurani u drugi položaj, a cilj je bio da gradnja bude što jeftinija, time i zarada domaćih tvrtki niža.

Trbuhom za kruhom

- S vremenom se izaziva otpor i nezadovoljstvo domaćih radnika koji se sve više orijentiraju k zapadnim tržištima, trbuhom za kruhom - istaknuo je Božić. S obzirom na to da je sada siječanj, pitanje je što će se događati na proljeće. Mnogi koji su dogovorili poslove strepe hoće li njihovi radnici odlučiti otići vani i razvrgnuti dogovor.

Tog dosad uglavnom nije bilo u velikom broju, ali sila čovjeka natjera. Oni koji bi tek željeli dogovoriti neki građevinski posao na proljeće, mogu, ali moraju se bazirati na 2020. godinu i strepiti hoće li se nešto promijeniti.

Svi kvalitetniji radnici uglavnom su već zauzeti. Neki će pak, čim se vrijeme poboljša i temperature porastu, otići na more. I bh građevinski projekti u određenom broju ponovno će se naći na čekanju.

