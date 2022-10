'Potrošači u EU ove će se zime vjerojatno suočiti s još višim cijenama i nestašicom voća i povrća'

Nove zelene politike EU u vrijeme globalne krize, rata u Ukrajini, sve skuplje proizvodnje, od sjemena do gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i energenata koji bi dodatno mogli poljuljati proizvodnju hrane u EU, ravnoteža između sigurnosti i dugoročne održivosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru te dalje nesigurnosti u lancu opskrbe..., samo su neke od tema o kojima se ovih dana raspravljalo u Solarisu pokraj Šibenika na kongresu Copa-Cogece, najutjecajnije, najstarije i najveće organizacije poljoprivrednih proizvođača i zadruga u EU. Dodatna ograničenja i uvjeti u poljoprivrednoj proizvodnji koji proizlaze iz ambicioznog programa nove Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU do 2027. sa strategijom Od polja do stola te drugih inicijativa Zelenog plana, u ovom su delikatnom trenutku vrlo opasni, poručila je s kongresa predsjednica Cope Christiane Lambert, koja zastupa više od 22 milijuna poljoprivrednika i članova njihovih obitelji i najznačajniji je predstavnik poljoprivrednih proizvođača u kreiranju poljoprivrednih politika EK. S "partnerima" iz Cogece, s 22.000 poljoprivrednih zadruga iz 26 država članica, Copa u Bruxellesu djeluje već 60 godina preko zajedničkog tajništva, jamčeći na taj način najbolju reprezentativnost i razmjenu znanja među članovima organizacije kao i najbolje kontakte s relevantnim donositeljima odluka i drugim dionicima. Lambert potječe iz obitelji stočara i aktivista iz francuskog Cantala. Svojedobno je bila prva žena predsjednica nacionalne udruge mladih poljoprivrednika, a nedavno je jednoglasno izabrana i na drugi dvogodišnji mandat na čelu Cope, što proteklih 15 godina nije uspjelo nijednom njezinom prethodniku. S čelnicom tog moćnog udruženja, koja se sa suprugom bavi farmskim uzgojem svinja, proizvodnjom kukuruza, pšenice, ječma, graška i repice na 106 ha te proizvodnjom solarne energije, razgovaramo o gorućim poljoprivrednim temama hrvatskih i drugih poljoprivrednika u EU, o klimatskim promjenama, upitnoj jesenskoj sjetvi, mogućim nestašicama hrane...