Polyus Gold, div u proizvodnji zlata, želi ulagati u Fortenovu?

Polyus Gold, tvrtka koja posjeduje drugu najveću zalihu zlata u svijetu, a među sedam je najvećih tvrtki u biznisu zlatnih rudnika i proizvodnje zlata, bila je u Hrvatskoj i raspitivala se o mogućnostima ulaganja u Fortenova Grupu.

Neslužbeno možemo doznati da je među inima posjetila i Mercator u sklopu svojeg obilaska perjanica najveće grupe u regiji. Znači li to da je Polyus Gold želio ući u vlasničku strukturu Fortenove ili je zainteresiran za preuzimanje neke od njihovih tvrtki?

U Fortenovi kažu da su s Polyusom razgovarali u sklopu pregovora o refinanciranju roll-up kredita, ali ne i o prodaji dijela

imovine.

– Tvrtka Polyus Gold bila jedan od potencijalnih kreditora u procesu refinanciranja SPFA kredita i tada je s njima uspostavljen kontakt, kao i s drugim potencijalnim kreditorima. Fortenova grupa ne prodaje nijednu operativnu kompaniju iz temeljnog poslovanja niti s bilo kime razgovara o prodaji temeljnog poslovanja. U tijeku je jedino prodaja dijela nekretnina – službeni je komentar iz Fortenove.

Podizanje vrijednosti

Neslužbeno se može čuti da su predstavnici Polyusa u Hrvatskoj bili tijekom srpnja, a podsjetimo – pregovori o refinanciranju velikog kredita u to su vrijeme i finalizirani. Ipak, to ne znači da se na razinama predstavnika vlasnika nije razgovaralo i o suradnji intenzivnijoj od samog refinanciranja kreditnih obveza.

Podsjetimo, 19. srpnja objavljeno je da će se kredit iz 2017. refinancirati izdanjem obveznice od 1,2 milijarde eura uz 8,3 posto kamate s rokom dospijeća od četiri godine. Transakcija još nije izvršena, ali se i taj formalni dio očekuje do kraja tjedna. Iako je kamata i dalje visoka u odnosu na one koje plaćaju druge tvrtke u sektoru, Fortenova bi samo na razlici u kamatama trebala godišnje uštedjeti najmanje 30 milijuna eura. Očekuje se i da će se nakon same transakcije ubrzati aktivnosti prodaje malih i minornih udjela u vlasništvu kompanije.

Naime, čak četiri posto kompanije u rukama je dobavljača, ali pojedinačno gledajući, to su minorni udjeli kojih se većina tvrtki želi riješiti. Isto tako među ulagačima koji su vlasništvo stekli na temelju činjenice da su kupovali obveznice Agrokora mnogo je fondova koji se žele riješiti tog portfelja. U Fortenovi su očekivali da će nakon refinanciranja doći do vlasničkog restrukturiranja naročito u skupini vlasnika minornih udjela. S druge strane vlasnik najvećeg pojedinačnog udjela Sberbank koja kontrolira 39,2 posto kompanije u ovom trenutku neće prodavati svoj udjel.

Naime, kako je Maksim Poletajev u intervjuu za Večernji list istaknuo, u idućih godinu dana neće prodavati udjele u Fortenovi, već će intenzivno raditi na podizanju vrijednosti kompanije. Omjer duga i EBITDA je na 6,4 što je poprilično visoka stopa zaduženosti i šalje lošu poruku potencijalnim novim vlasnicima. Zato, po riječima Poletajeva, ključ poslovanja u budućnosti jest smanjivanje tog omjera prema 4 u iduće dvije godine. Čak i uvjeti kreditiranja koje će financirati američki investicijski fond HPS Investments i VTB bank honoriraju takvu akciju jer je dogovoreno da bi se kamata mogla osjetno smanjiti ako se omjer duga i EBITDA približi toj razini.

Rudnici zlata donijeli im milijarde eura

Polyus Gold ima 20 tisuća zaposlenika, a gotovo sva ulaganja plasiraju se u rudnike zlata. Imaju drugu najveću zalihu zlata na svijetu, i 19 milijuna kilograma zlata. Pritom svake godine povećavaju proizvodnju tog plemenitog metala, kojem u očekivanju financijske krize tjednima cijena nezaustavljivo raste. Polyus nije ulagao u kompanije koje se bave maloprodajom ili proizvodnjom hrane, ali to ne znači da neće proširiti portfelj procijenjen na tržišnu vrijednost od 6,8 milijardi dolara.