Od danas

Agrokor otišao u povijest, s radom počela Fortenova grupa

Od ukupno 159 kompanija koje djeluju u sastavu Agrokor grupe, implementacijom nagodbe 47 neodrživih kompanija se "zrcali" na nova društva Fortenova grupe s novim imenom "plus" pa će se tako, primjerice, poslovanje Konzuma nastaviti kao Konzum plus, Jamnice kao Jamnica plus itd