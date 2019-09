Paić: Imamo znanje za bržu digitalnu transformaciju HEP-a

Kompanija Schneider Electric voli za sebe reći da je svjetski lider u području upravljanja energijom te rješenjima koja omogućavaju automatizaciju na svim razinama poslovanja. – Globalna smo kompanija s više od 140 tisuća zaposlenih u više od 100 zemalja, približno ravnomjerno prisutna na svim kontinentima. Globalni smo stručnjaci za vodeće energetske tehnologije, automatizaciju u stvarnom vremenu, softvere, usluge i integrirana rješenja na tržištima zgradarstva, podatkovnih centara, infrastrukture i industrije, kaže nam generalni direktor Schneider Electrica za Hrvatsku, Sloveniju i BiH Ivan Paić s kojim smo razgovarali o poslovanju tvrtke u te tri zemlje.

Zbog čega je Schneider Electric odlučio doći u Hrvatsku?

Identificiranjem i evaluacijom tržišnih potencijala u područjima energetike, industrije, brodogradnje i općenito infrastrukture, Schneider Electric je najprije počeo s radom u Sloveniji, 1992. godine, a dvije godine kasnije, 1994, u Hrvatskoj. Danas, zajedno s predstavništvom u BiH, zapošljavamo nešto manje od 100 djelatnika. Schneider Eletricova rješenja i proizvodi dostupni su kroz široku mrežu partnera, u koju kontinuirano ulažemo i kojoj omogućavamo pristup najmodernijim tehnologijama usklađenim sa svjetskim trendovima.

Kako gledate na energetsko tržište u Hrvatskoj?

Slovenci intenzivno razvijaju svoj elektroenergetski sustav i krenuli su prema digitalnoj transformaciji. Energetsko-distribucijske tvrtke Elektro Celje i Elektro Ljubljana odlučile su implementirati napredni sustav za nadzor i upravljanje distribucijskom mrežom i kao rješenje odabrali ADMS sustav Schneider Electrica. Riječ je o iznimno složenom sustavu vođenja, kontrole i upravljanja elektroenergetskom mrežom. Taj nas je projekt potaknuo na razmišljanje o implementaciji takvog sustava i u Hrvatskoj, gdje već sada postoji izrazito veliko inženjersko znanje unutar HEP-Operatora Distribucijskog sustava. To svakako može olakšati, pojednostaviti i ubrzati implementaciju takvih rješenja koja će dugoročno donijeti značajne uštede smanjenjem gubitaka i optimiziranim radom samog sustava. Naravno, i ubrzati digitalnu transformaciju HEP-a.

Što će u budućnosti raditi energetska kompanija s obzirom na tehnološke promjene?

Uzmimo za primjer jedan trgovački centar koji ostane bez električne energije. Osoba koja se u tom trenutku zatekne na blagajni, vrlo vjerojatno neće moći ništa kupiti. Na takav način nestanak električne energije može izravno utjecati i na dobit. Za takve izazove razvili smo sveobuhvatno rješenje koje istodobno pruža potpunu kibernetičku sigurnost i ono što današnjim sustavima vrlo često nedostaje – kompletnu analitiku i izvještavanje na svim razinama. Radi se o platformi EcoStruxure, temeljenoj na IoT tehnologiji, koja služi kao temelj za upravljanje, vođenje, automatizaciju i optimiziranje sustava, lokalno ili u cloudu, te objedinjuje tri razine. Pomoću nje moguće je prikupljati velike količine podataka iz samih proizvodnih procesa, tu je zatim nadređena kontrola i upravljanje procesima i potrošnjom energenata te analitika. Razvijeno je šest “specijalističkih” arhitektura: EcoStruxure Power i Grid namijenjeni su upravljanju u energetici i infrastrukturi, EcoStruxure Plant i Machine namijenjeni su industrijama i automatizaciji, EcoStruxure Building pruža rješenja za upravljanje u zgradarstvu, a EcoStruxure IT namijenjen je IT okruženjima i podatkovnim centrima.

Hoće li se stvoriti neko novo energetsko tržište s rastom broja električnih automobila?

Postoji procjena da će električna vozila do 2030. zamijeniti 50 posto konvencionalnih vozila, što će pak rezultirati 30 posto većom potrošnjom u ukupnoj potrošnji svjetske energije. Takvim porastom broja električnih automobila istodobno se povećava i kapacitet pohrane energije s obzirom na to da svako električno vozilo možemo zapravo promatrati i kao bateriju određenog kapaciteta i raspoloživosti. Samim time logično je zaključiti da će u jednom trenutku vlasnici električnih vozila i energije pohranjene u njima moći odlučiti žele li tu energiju potrošiti na prijevoz ili im je možda isplativije ustupiti je nekom drugom potrošaču, naravno uz određene financijske koristi. Naravno da će za to biti potrebno poslovne odnose regulirati pravilima što će zapravo pokrenuti novu vrstu trgovanja energijom. Schneider Electric je vrlo aktivan u praćenju situacije vezane uz električna vozila, u ponudi imamo različita rješenja za punjenje vozila, koja uključuju manje i kompaktne punjače namijenjene osobnoj primjeni do jačih, za javnu uporabu i u drugim vrstama transporta.