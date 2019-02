Operativna dobit Allianza 11,5 milijardi eura – najveća u povijesti

Allianz Grupa ostvarila je 2018. operativnu dobit 11,5 milijardi eura, najveću otkad posluje, i pri gornjoj granici ciljanog iznosa. Veća je 3,7 posto nego 2017. kad je iznosila 11,1 milijardu eura. Ukupni su im prihodi porasli 3,5 posto, na 130,6 milijardi eura, u odnosu na 126,1 milijardu eura u prethodnoj godini.

Ostvarili su bruto zaračunatu premiju od 53,6 milijardi eura u odnosu na 52,3 milijarde u 2017. U zadnjem je kvartalu bruto zaračunata premija iznosila 11,7 milijardi eura u usporedbi sa 11,3 milijarde eura u istom razdoblju prethodne godine. Rezultatu su doprinijela ponajprije neživotna osiguranja čija je operativna dobit rasla 13,3 posto, zahvaljujući poboljšanom omjeru troškova, manjem broju šteta isplaćenih za prirodne katastrofe i rastu premija.

Povećali su se i prihodi od imovine klijenata pod upravljanjem koja je ostala stabilna na 1.961 milijardu eura. Dobit je pala u području životnih i zdravstvenih osiguranja. Neto prihodi pripisivi dioničarima povećali su se 9,7 posto, na 7,5 milijardi eura, dok je omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II ostao gotovo jednak kao na kraju 2017. i iznosi 229 posto. Predložena je isplata dividende od devet eura po dionici, 12,5 posto veća nego 2017.

U četvrtom je tromjesečju 2018. operativna dobit pala 9,1 posto, na 633 milijuna eura, zbog nižih naknada za uspješnost i viših troškova, no omjer troškova i prihoda popravio se za 3,4 postotna boda na 63,6 posto. Ciljana operativna dobit osiguravatelja za 2019. iznosi također 11,5 milijardi eura, s odstupanjem u minus i plus do 500 milijuna eura.