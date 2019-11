Odnos prema kupcu čini bitnu razliku među opskrbljivačima plinom

Na konferenciji smo čuli mnoge izazove s kojima se susrećete na tržištu. Koji su najveći izazovi za GPZ Opskrbu i kako, po vašem mišljenju, odgovoriti na njih?

Plinsko je tržište kao i svako otvoreno tržište suočeno s brojnim izazovima. U plinskom je tržištu specifično što su cijene u javnoj usluzi još uvijek regulirane dok cijene za poduzetništvo nisu. Upravo otvoreno tržište i različitost cijena zahtjeva od nas kao opskrbljivača da osmislimo nove metode i načine zadržavanja kupaca. Za svakog kupca je bitno procijeniti kakav proizvod mu je potreban u i koje vrijeme. Uslugu opskrbe plinom svi opskrbljivači pružaju međutim odnos prema kupcu i dodane vrijednosti u vidu mogućnosti kupaca su ono što čini razliku. U opskrbi plinom koja u Zagrebu traje više od 155 godina, Gradska plinara Zagreb-Opskrba pokazala je svoj kontinuitet, sigurnost, dominantnost na tržištu, a svojim digitalnim ostvarenjima i tehnološku prednost pred ostalim opskrbljivačima.

Aplikacija Moj račun u mnogočemu pojednostavljuje komunikaciju s kupcima, a njima pruža digitalizirane usluge GPZ Opskrbe koje im olakšavaju plaćanje računa, evidenciju itd. Planirate li proširiti broj usluga na toj aplikaciji i kako su se digitalne platforme odrazile na poslovanje?

Upravo do kraja ovog mjeseca izlazi posljednji update Moj račun aplikacije. U dogledno vrijeme želimo Moj račun aplikaciju dovesti do te razine da se putem nje može direktno i plaćati račun, uvesti dodatne mogućnosti plaćanja pa čak i skenirati, odnosno očitati putem aplikacije samo stanje brojila. To su sve mogućnosti koje uvodimo ili su u najavi, a koje će našim kupcima maksimalno pojednostaviti komunikaciju s GPZ Opskrbom, pojednostaviti plaćanje računa, omogućiti praćenje vlastite potrošnje energije a samim time omogućiti uštede koje nas čine učesnicima smanjenja emisija stakleničkih plinova i osiguravaju bolju budućnost za sljedeće generacije. Svi ti digitalni procesi uvode se zbog naših kupaca, pojednostavljenja komunikacije, učinkovitijeg i postupka obrade podataka.

Foto: Davorin Višnjić/PIXSELL

Kakva je povratna reakcija korisnika na digitalizaciju poslovanja GPZ Opskrbe?

Mislim da tu podatci govore sami za sebe. Dakle, preko 70 tisuća korisnika broji aplikacija Moj račun. Svakim danom ta brojka raste, a analize same aplikacije pokazuju da su ti korisnici vrlo aktivni i ažurni, što znači da kupcima itekako puno znači prebacivanje na digitalno poslovanje. Više od 12.000 korisnika odlučilo se na dostavu računa preko E-maila što također dugoročno ima ekološke benefite.

Najavili ste novi iskorak GPZ Opskrbe na tržištu najavom nove aplikacije. O čemu se točno radi I što to konkretno znači za korisnike?

Gradska plinara Zagreb-Opskrba svakako nastavlja u smjeru digitalizacije svojih procesa. Trenutno se radi na završetku nove mobilne aplikacije koja bi našim kupcima bila na korištenju te omogućila dodatne pogodnosti. Na početku sam intervjua naglasio da smo kao i svaki igrač na tržištu suočeni s brojnim izazovima te da na njih moramo imati odgovore. Ovo će biti samo nastavak te priče. Najveći smo opskrbljivač kućanstava u Hrvatskoj i kao takvi moramo biti predvodnici i u ovoj priči o digitalizaciji.