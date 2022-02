Očekuje nas još poskupljenja? 'Mnogi će to iskoristiti da dignu cijene'

Skuplje cijene proizvoda na policama uskoro bi mogla biti naša realnost zbog rasta cijena sirovina i energenata, a mnogi bi mogli iskoristiti visoku inflaciju i uvođenje eura i za neopravdana poskupljenja.

Kad je riječ o proizvodnji puno toga može utjecati na krajnju cijenu koju plaćaju potrošači kad uzimaju proizvod u trgovini. Kad je riječ o kavi, urod sirove kave u Brazilu lani je zbog suše pao 35 posto, a onda zbog mraza još 10 posto.

- Posljedično se naglo digla naglo cijena sirove kave na svjetskim burzama. To stvara dodatne troškove za naše poslovanje i zbog toga imamo situaciju da naše cijene moraju rasti, ističe Damjan Sutlić, voditelj Nabave kave u Francku, piše HRT.

Jedan do posljedica pandemije je i poskupljenje brodske vozarine za 4-5 puta, a dodatni teret predstavlja rast cijena plina, struje te goriva. Iz Fortenove navode kako cijena energenata ne utječe jednako na sve njihove proizvodne i trgovačke tvrtke.

- Kao što kažem, magnituda toga je različita u različitim dijelovima, tako da ne mislim da će doći do nekog velikog booma, ali da će lagano doći do "adjestiranja", prilagođavanja cijena, to će se definitivno dogoditi, kaže glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.

Cijene energenata ne rastu samo u Hrvatskoj, već diljem svijeta. A u kojem smjeru će ići daljnje kretanje inflacije ovisit će o međunarodnim, ali i domaćim okolnostima.

- Možemo, uz rješavanje nekih geopolitičkih pitanja očekivati smanjenje cijena energenata, njihovu stabilizaciju pa onda samim i ispuhivanje inflatornog balona. Ono što sigurno ćemo učinit kao država, kao sustav, je da ćemo svojim potezima utjecati na to da do eskalacije ne dođe, ističe ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Ekonomist Ljubo Jurčić pak navodi za HRT da se uz opravdani rast cijena zbog skupljih sirovina, energenata i veće potražnje, u Hrvatskoj se stvorila i inflacijska atmosfera.

- Tu atmosferu mnogi žele iskoristiti da dignu svoje cijene da bi poboljšali svoj poslovni rezultat i da bi nadoknadili dio lošeg rezultata iz prethodnih godina. I drugi razlog su inflacijska očekivanja gdje mnogi proizvođači i poslovni sudionici nastoje ugraditi i buduću inflaciju u svoje cijene - navodi Jurčić koji dodaje da su inflacijska atmosfera i očekivanja su nepotrebni i štetni.

