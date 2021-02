Nova strategija Janafa – ulaganje u zelenu tranziciju

Produljen ugovor s BP Oilom

Janaf je nedavno s kompanijom BP Oil International Limited produljio ugovor o skladištenju sirove nafte na Terminalu Omišalj za kapacitet od 123.000 prostornih metara do 31. ožujka 2022. Slični ugovori sklopljeni su i s kompanijom Crodux Derivati, i to za razdoblje do čak 2026. na Terminalu Omišalj, odnosno 2025. na Terminalu Žitnjak.

Janaf za nadolazeće razdoblje ima sklopljene ugovore za skladištenje nafte s Agencijom za ugljikovodike, Inom, MOLom, Glencoreom, Petracom, Litascom i BP-om te ugovore za transport nafte s Inom, MOL-om i NIS-om, kao i za skladištenje naftnih derivata s Agencijom za ugljikovodike i Croduxom, čime je popunjena većina kapaciteta.